Dopo il gran rifiuto di Aulas al Liverpool di un anno fa, Fekir è pronto a lasciare Lione e ad accasarsi al Betis per 22 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

di MarcoValerio Bava - 21/07/2019 23:03 | aggiornato 21/07/2019 23:08

Il Betis Siviglia è vicino a un gran colpo di calciomercato. Il club andaluso nelle ultime ore si è avvicinato sensibilmente a Nabil Fekir, resistendo anche all'assalto del Napoli che di fronte alle difficoltà per arrivare a James aveva deciso di allacciare contatti con l'entourage del francese. Il Betis si è avvicinato all'attaccante del Lione già da un mese, cercando di convincerlo ad accettare il trasferimento in Liga.

Una missione complicata perché Fekir, vicinissimo lo scorso anno al Liverpool, sperava ancora nella chiamata di Jurgen Klopp che però non è più arrivata. Ad Anfield insomma, scottati dal rifiuto di Aulas di dodici mesi fa, hanno deciso di guardare altrove, orientandosi su altri obiettivi per l'attacco.

A quel punto il club del presidente Haro Garcia ha cominciato davvero ad avere fiducia nel sì del campione del mondo. Il Betis che sta trattando la cessione di Lo Celso al Tottenham e che ha appena ceduto Pau Lopez alla Roma per oltre 23 milioni di euro, ha dalla sua anche una liquidità importante da immettere sul mercato e consegnare a Rubi un grande acquisto in avanti.

Il Lione dal canto suo è entrato ormai nell'ordine di idee di cedere Fekir che non ha mai accettato di aprire i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. E chissà quanto Aulas si sia pentito oggi di aver rifiutato i 45 milioni messi sul piatto lo scorso anno dal Liverpool. Già perché l'accordo tra il club francese e il Betis è ormai a un passo sulla base si 22 milioni di euro e una percentuale in favore dell'OL sulla futura rivendita del giocatore.

Il Betis ha ottenuto il sì di Fekir assicurandogli un contratto da circa 2,5 milioni a stagione più bonus. Ma soprattutto prospettando al classe '93 un ruolo centrale nel proprio progetto tecnico. Secondo Marca l'affare è ormai alle battute finali.

Tanto che nei primi giorni della settimana entrante, Fekir sarà a Siviglia per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club e poi firmare il contratto che lo legherà ai biancoverdi per cinque stagioni. Sempre che, vociferano dalla Spagna, il Napoli non effettui un rilancio capace di far saltare il banco. Difficile perché Giuntoli e De Laurentiis sembrano orientati su altri nomi come Pepé e Malcom. A meno che non si riapra a sorpresa il fronte James. Intanto Fekir è pronto a lasciare Lione dopo otto anni e a sposare il Betis e a tuffarsi in una nuova avventura in Liga.