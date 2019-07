Psg, Leonardo: "Lo ripeto, non sono arrivate offerte per Neymar"

Attualmente in organico del Beijing Guoan, ci sono anche Cedrik Bakambu o Jonathan Viera, mentre l'allenatore è il tedesco Roger Schmidt (ex Bayern Leverkusen). L'acquisto di Bale sarebbe il fiore all'occhiello del calciomercato cinese. Un fiore all'occhiello da 24 milioni di euro l'anno.

L'eventuale trasferimento che lo renderebbe in automatico il giocatore più pagato nella storia del calcio cinese e il club che vuole rendere realtà questa maxi-operazione è il Beijing Guoan. Lo riporta The Telegraph, che riferisce come il club abbia offerto a Bale un contratto da mezzo milione di euro a settimana, cioè 24 all'anno.

La storia tra Gareth Bale e al Real Madrid è ormai arrivata ai titoli di coda e nonostante le tante manifestazioni di interesse nei confronti del gallese da parte di importanti club europei, sembra sempre più verosimile che alla fine possa scegliere di trasferirsi in Cina in questa sessione di calciomercato .

L'addio al Real Madrid è ormai imminente, il Beijing Guoan offre l'impossibile per portare il gallese in Cina.

