Il Bologna vince in amichevole, Mihajlovic segue la sfida via Facebook

I rossoblu battono 9-0 la Virtus Bolzano sotto gli occhi del tecnico serbo che ha seguito la partita in streaming dalla clinica in cui è in cura.

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 12:00 | aggiornato 21/07/2019 12:05

La stagione del Bologna è appena partita e comprensibilmente il clima per la squadra è ancora scosso dall'annuncio di Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia e che pochi giorni fa ha iniziato le cure per la riabilitazione. I rossoblu ieri sono scesi in campo per la prima amichevole stagionale contro la Virtus Bolzano e hanno vinto agevolmente per 9-0 grazie alle doppiette di Destro e Bani a cui si sono aggiunte le reti di Dzemaili, Sansone, Mbaye, Falletti e Svanberg. Il tutto però sotto gli occhi di Mihajlovic che ha seguito la partita in streaming su Facebook direttamente dal reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola in cui è ricoverato dall'inizio della settimana. Ennesima dimostrazione che nonostante la battaglia che sta combattendo, il serbo non vuole minimamente allontanarsi dalla sua squadra.