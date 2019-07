Nei giorni scorsi il tecnico dei citizens aveva detto di non essere al corrente di contatti fra le parti. Immediata la risposta dell'amministratore delegato dei bavaresi.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 21/07/2019 12:41 | aggiornato 21/07/2019 12:43

Non c'è intesa. Almeno per quel che riguarda le dichiarazioni pubbliche. Sono mesi ormai che si parla della trattativa di calciomercato fra il Bayern Monaco e il Manchester City per Leroy Sané. I bavaresi hanno fatto sapere di attendere una risposta dal giocatore. Segno che, evidentemente, con il club inglese l'intesa c'è già. In Germania i media riferiscono di un accordo sulla base di circa 90 milioni di euro. Tanto, considerando che l'attaccante tedesco classe 1996 ha lasciato lo Schalke nel 2016 per 50 milioni di euro. All'epoca i bavaresi decisero di non investire tanto su di lui.

Ora però la situazione di calciomercato è cambiata: il Bayern Monaco deve ancora sostituire Arjen Robben (che si è ritirato), Franck Ribery (che si è svincolato) e James Rodriguez (che, non essendo stato riscattato, è tornato al Real Madrid dopo due anni di prestito in Baviera). Serve quindi almeno un colpo in attacco. E visti i giocatori che sono andati via deve essere un acquisto di altissimo profilo.

In questi mesi sia Lewandowski che Kimmich si sono detti favorevoli all'arrivo di Sané. Eppure non sembra essersi ancora mosso nulla. Almeno non alla luce del sole. Non un caso che nei giorni scorsi Pep Guardiola sia stato molto chiaro riguardo la trattativa:

Non mi risulta ci siano contatti fra le parti. Speriamo che Sané possa restare con noi ancora a lungo.

Leroy Sané, obiettivo principale del calciomercato del Manchster City

Calciomercato Bayern Monaco, Rummenigge smentisce Guardiola

A Karl-Heinz Rummenigge le dichiarazioni di Guardiola non sono piaciute. Il Bayern Monaco, infatti, ha ammesso pubblicamente di essere impegnato nell' acquisto del giocatore, cosa che Pep ha di fatto smentito. Per questo l'amministratore delegato dei bavaresi ha risposto con durezza al tecnico spagnolo:

Sinceramente non so se Guardiola è informato di tutto quel che accade all'interno del suo club. Per quel che riguarda Sané, se ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo subito. Al momento non siamo ancora a questo punto.

Vota anche tu! Sané vale davvero 90 milioni? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Sané vale davvero 90 milioni? Condividi





A Monaco, d'altronde, la situazione comincia a essere preoccupante. Al momento Kovac ha appena 17 giocatori a disposizione, tanto che sia lui che Lewandowski hanno chiesto al club di accelerare le operazioni di calciomercato per far sì che si possa alzare anche il livello degli allenamenti. In diversi ruoli mancano le alternative ai titolari (Lewandowski non ha una riserva di ruolo, così come Gnabry e Coman sugli esterni), motivo per il quale anche organizzare partitelle in famiglia diventa complicato. L'acquisto di Sané sarebbe un segnale importante, anche se al momento fra Bayern e City non c'è intesa. Almeno per quel che riguarda le dichiarazioni pubbliche.