di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 15:22 | aggiornato 21/07/2019 15:27

Ci deve essere stato un piccolo problema di comunicazione, un "banalissimo misunderstanding". E così alcuni tifosi giapponesi hanno dato vita a un siparietto molto divertente all'arrivo del Barcellona per la tournée asiatica, aspettando che dall'aereo scendesse pure Matthijs de Ligt. Nel momento in cui i giocatori di Valverde sono arrivati a Tokyo, infatti, erano come sempre molti i fan locali ad attendere la squadra.

E anche senza campioni come Leo Messi, Luis Suarez o Philippe Coutinho (ancora in vacanza), non mancano certo nomi importanti con i quali scattare un selfie o chiedere un autografo. Tra i nomi più attesi ovviamente l'ultimo arrivato, Antoine Griezmann.

E a sorpresa, anche colui che non è stato l'ultimo arrivato, perché alla fine ha scelto la Juventus. Una notizia che evidentemente non deve essere arrivata al tifoso giapponese in questione, che immortalato dalla foto di Manel Montilla, esibisce un poster con l'immagine di Matthijs de Ligt. Difficilmente troverà qualcuno pronto a firmarglielo...