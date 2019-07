Grande pomeriggio di atletica con la velocista giamaicana Shelly Ann Fraser Pryce, lo sprinter cinese Xie Zhenye e le mezzofondiste Hellen Obiri, Agnes Tirop e Sifan Hassan grandi protagonisti.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 21/07/2019 21:57 | aggiornato 21/07/2019 22:02

Shelly Ann Fraser Pryce ha vinto gli attesissimi 100 metri in 10”78 nella seconda giornata degli Anniversary Games allo Stadio Olimpico nel quartier londinese di Stratford. Lo sprint è stato protagonista al maschile grazie al formidabile record asiatico di 19”88 firmato da Xie Zhenye sui 200 metri. Non ha tradito neanche il mezzofondo con Hellen Obiri, vincitrice sui 5000 metri in 14’20”36 e Sifan Hassan, terza in 14’22”12 (nuovo record europeo). Il meeting nella città sul Tamigi ha fatto registrare anche le migliori prestazioni mondiali dell’anno di Samuel Tefera nel miglio (3’49”45) e della staffetta 4x100 maschile della Gran Bretagna con 37”60. Primati del meeting di Daniel Stahl nel lancio del disco con 69.58 e con 7.02m della tedesca Malaika Mihambo nel salto in lungo femminile.

100 metri femminili: Fraser Pryce vola in 10”78

The “Pocket Rocket” Shelly Ann Fraser Pryce ha trionfato in uno straordinario 10”78 sulla pista del suo secondo titolo olimpico nel 2012 battendo la beniamina del pubblico londinese Dina Asher Smith, che ha fermato il cronometro in 10”92. Shelly Ann ha sfiorato di un centesimo di secondo il record del meeting da lei stessa detenuto dall’edizione del 2013. Marie José Ta Lou è scesa sotto gli 11 secondi in terza posizione con 10”98 precedendo Blessing Okagbare (11”04) e la tedesca Gina Luckenkemper (11”14). Squalificata per partenza falsa la due volte campionessa mondiale dei 200 metri Dafne Schippers.

Fraser Pryce e Asher Smith hanno vinto in precedenza le loro rispettive finali correndo rispettivamente in 10”95 e in 10”91.

Shelly Ann Fraser Pryce:

All’inizio sono stata condizionata dalla falsa partenza, ma sono contenta di essere riuscita a rimanere concentrata. Il campo di avversarie era eccellente come sempre, ogni volta che corro a Londra. Sono contenta di aver portato a casa la vittoria. È una stagione lunga e continuo ad allenarmi tanto. 10”78 è un tempo fantastico. Ci sono tante ragazze racchiuse in pochi centesimi. Il mio obiettivo per Doha è andare sul podio. Spero che la mia esperienza sarà di aiuto ai Mondiali.

Dina Asher Smith:

Amo correre agli Anniversary Games. Ho fatto il mio debutto a livello senior nel 2013 e ho grandi ricordi di questo meeting. Ho corso il mio primo tempo sotto gli 11 secondi. È bellissimo essere scesa ancora sotto questa barriera alle spalle della campionessa olimpica. Sono in grande forma. Speravo di correre in 10”8 e vedere il tempo finale è stato un po' frustrante, ma non posso essere delusa di due tempi da 10”9 nello stesso pomeriggio. Devo lavorare ancora su alcuni aspetti prima dei Mondiali di Doha. Avrò i Trials britannici in Agosto e servirà raggiungere un picco di forma per quell’appuntamento.

200 metri maschili: Record asiatico di Xie Zhenye, bene Desalu

Il cinese Xie Zhenye ha conquistato il successo con un sorprendente record asiatico di 19”88 precedendo il britannico originario di Anguilla Miguel Francis, che a sua volta è sceso sotto la barriera dei 20 secondi con 19”97. Il brasiliano Aldemir Dos Santos ha migliorato il record personale di 20”25 realizzato a Padova fermando il cronometro in 20”17 davanti al giapponese Yuki Koike (20”24) e Nethaneel Mitchell Blake (20”28). L’azzurro Eseosa Fostine Desalu si è ben comportato correndo in 20”51 nella sfavorevole prima corsia e si è preso la soddisfazione di battere il tre volte vincitore della Diamond League Alonso Edward (20”52). Il velocista di Casalmaggiore ha realizzato il secondo miglior tempo stagionale dopo il 20”26 stabilito a La Chaux De Fonds il 30 Giugno scorso.

Xie Zhenye:

È fantastico perché è il record personale e il primato asiatico. Amo molto questa pista. È un risultato che mi dà fiducia in vista dei Mondiali.

5000 metri femminili: Migliore prestazione mondiale e record del meeting dell’anno di Obiri, record europeo di Hassan

Hellen Obiri ha vinto una grande gara di 5000 metri femminili in 14’20”36 sulla pista del suo titolo mondiale a Londra 2017 stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record del meeting. Obiri ha bissato il successo dell’anno scorso sulla distanza del miglio. Nella sua scia la connazionale Agnes Tirop ha migliorato il primato personale con 14’20”68 precedendo la neo primatista mondiale del miglio Sifan Hassan, che a sua volta ha stabilito il record europeo con 14’22”12. Alle spalle delle tre big segue una vera pioggia di primati personali e stagionali: Margaret Kipkemboi Chelimo (14’31”69) e Caroline Kipkirui (14’36”10) e Eva Cherono (14’40”25). Quindici atlete sono scese sotto i 15 minuti.

Hellen Obiri:

Sono contenta perché è la mia pista preferita. Ho dato il mio meglio e ho corso come volevo. Nell’ultimo giro mi sono detta quando ho superato Hassan: “Prova a prendermi se ci riesci”. Mi sto allenando bene e questo mi aiuterà quando dorò difendere il titolo mondiale a Doha.

Sifan Hassan:

Sono partita forte, ma ero troppo stanca dopo il record del mondo del miglio di Montecarlo, sia fisicamente ed emotivamente. Nonostante questo ho battuto il record personale e sono contenta. C’è grande competizione e il campo di partenti era di alto livello. È stata una gara veloce fin dall’inizio.

Emsley Carr Mile: Miglior crono mondiale stagionale di Tefera

Sulla distanza più amati dagli appassionati inglesi il diciottenne etiope Samuel Tefera si è imposto stabilendo il miglior tempo mondiale dell’anno con 3’49”45 nella gara del miglio dedicata a Emsley Carr, direttore di News of the World. Filip Ingebrigtsen ha stabilito il record norvegese con 3’49”60 dopo un bel duello spalla a spalla con Tefera. Lo scozzese Jake Wightman, figlio dello speaker del meeting Geoff Wightman, si è piazzato al terzo posto con 3’52”02. La Gran Bretagna ha portato ancora una volta fortuna a Tefera, che ha vinto il titolo mondiale indoor e ha stabilito il record del mondo indoor con 3’31”04 sempre a Birmingham nelle ultime due stagioni.

Samuel Tefera:

Sono contento di aver vinto e di aver realizzato il miglior tempo mondiale dell’anno. C’erano grandi avversari e sapevo di dover spingere al massimo fino alla fine per vincere.

Staffetta 4x100 maschile: Il boato fragoroso de pubblico del London Stadium ha accompagnato la vittoria del quartetto della Gran Bretagna in 37”60, migliore prestazione mondiale dell’anno e record del meeting. Il team di casa era composto da CJ Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty e Nethaneel Mitchell Blake. Eccellenti anche il Giappone (Tada, Koike, Kiryu e Shiraishi), secondo in 37”78, l’Olanda (Garia, Burnet, Paulina, Martina), terza con il record nazionale di 37”99 e il Brasile (Do Nascimiento, Vides, Silva, Junior), quarto in 38”01.

Salto in lungo femminile: Mihambo ancora oltre i 7 metri

La campionessa europea Malaika Mihambo ha superato per la seconda volta quest’anno la barriera dei 7 metri con 7.02m nonostante un vento contrario di -0.5 m/s al quarto tentativo arrivando a 5 centimetri dal primato mondiale stagionale di 7.07m realizzato al Golden Gala. Come a Roma la tedesca originaria di Zanzibar ha battuto Brittney Reese, seconda con 6.82m all’ultimo tentativo davanti all’ucraina Maryna Bekh Romanchuk (6.78m).

Malaika Mihambo:

È stato un bel risultato ottenuto in condizioni difficili a causa del vento contrario. Nonostante questo mi sono davvero divertita a gareggiare in questo stadio. Tutte hanno saltato bene. Contro avversarie così forti bisogna sempre tirare fuori il massimo risultato possibile. È la mia prima competizione a Londra. Tornerò ad allenarmi in vista die Campionati nazionali dove disputerò anche i 100 metri.

Lancio del disco maschile: Stahl batte il record del meeting

Il vice campione del mondo e d’Europa Daniel Stahl ha vinto la terza gara stagionale di Diamond League con 68.56m al terzo tentativo migliorando il record del meeting detenuto dall’estone Gerd Kanter (67.62m) dal 2010. Lo svedese ha vinto il duello con il giamaicano Fedrick Dacres (67.09m). Il terzo posto è andato al lituano Andrius Gudzius con 65.40m.

Daniel Stahl:

Sono contento della vittoria. Ho realizzato solo un grande lancio ma non è stato un buon tentativo. Ho gareggiato molto e ora ho la chance di prendermi una piccola vacanza. Poi mi allenerò duramente e avrò un paio di gare a fine Agosto. Era molto importante vincere a Londra e ora sarà divertente gareggiare nella finale della Diamond League a Bruxelles.

400 metri maschili: Bloomfield vola in 44”40 sulla pista portafortuna di Londra

Il giovane giamaicano Akeem Bloomfield ha dominato i 400 metri in 44”40 (quinto miglior tempo mondiale dell’anno) vincendo per il secondo anno consecutivo a Londra dopo il successo sui 200 metri in 19”81 nella passata edizione degli Anniversary Games. Il rappresentante delle Barbados Jonathan Jones ha migliorato di un centesimo di secondo il record personale in 44”63 precedendo il giamaicano Nathon Allen (44”85).

Akeem Bloomfield:

La gara è andata molto bene. Ho eseguito una buona gara. Ho realizzato un buon tempo. È straordinario vincere a Londra per il secondo anno consecutivo. Non vedo l’ora della prossima gara. Con l’avanzare della stagione continuo a migliorarmi e sono molto soddisfatto.

110 ostacoli maschili: Seconda vittoria cinese per Xie Wenjun

Dopo la vittoria di Xie Zhenye sui 200 metri la grande giornata della Cina è proseguita con il successo di Xie Wenjun sui 110 ostacoli in 13”28 con lo stesso tempo al photo finish sul primatista mondiale juniores Wilhelm Belocian. Il giamaicano Omar McLeod si è classificato al terzo posto in 13”32 superando nettamente Pascal Martinot Lagarde (13”49).

400 ostacoli femminili: La campionessa giamaicana 2019 Rushell Clayton ha battuto il record personale con 54”16 superando una sempre più convincente Zuzana Hejnova (54”33) e la rappresentante di Barbados Tia Adana Belle (record nazionale di 54”54).

Salto in alto maschile: Ghazal 2.30m, incoraggiante secondo posto di Barshim

Il siriano Majd Eddin Ghazal ha vinto il salto in alto superando 2.30m al primo tentativo sulla pedana che gli regalò la medaglia di bronzo ai Mondiali del 2017. Incoraggiante prova di Mutaz Barshim, secondo con 2.27m al debutto stagionale in Diamond League dopo il grave infortunio alla caviglia subito lo scorso anno. Barshim ha commesso un errore a 2.30m e due a 2.32m.

Mutaz Barshim:

Sono molto contento di essere tornato. È passato molto tempo dalla mia ultima gara in questo stadio. Ho grandi ricordi di questo stadio. Volevo fare meglio ma ci sono aspetti sui quali devo ancora lavorare. Il salto in alto è molto tecnico e richiede molto tempo per ritrovare il ritmo migliore. Non ho sentito dolore e ora ho bisogno di gareggiare più volte per raggiungere la miglior forma. È importante essere in salute per essere competitivo ai Mondiali di Doha.

Majd Ghazal:

Che sensazione meravigliosa. È la mia prima vittoria in Diamond League. Londra mi porta fortuna. Saltare 2.30m è un bel risultato. Gareggiare contro questi atleti è un grande stimolo. Tutti hanno l’obiettivo puntato su Doha e stiamo spingendo al massimo passo dopo passo.

800 metri femminili: Sharp vince davanti al pubblico di casa

La scozzese Lynsey Sharp (figlia dell’ex velocista scozzese Cameron Sharp) ha vinto davanti al pubblico di casa con il record stagionale e il secondo crono europeo dell’anno di 1’58”61 precedendo l’australiana Catriona Bisset, seconda con il record nazionale di 1’58”78, e le altre britanniche Alexandra Bell (1’59”82) e Shelayna Oskan Clarke (1’59”83).