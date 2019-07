PSG-Neymar, è rottura: non convocato per la sfida al Norimberga

La rottura fra Neymar e il Paris Saint-Germain sembra ormai insanabile : dopo gli screzi dovuti al mancato rientro del brasiliano nel giorno del ritiro del PSG, oggi il tecnico Tuchel ha deciso di non convocarlo per la prossima amichevole dei parigini.

Il brasiliano è ormai un separato in casa: Tuchel non lo inserisce nella lista dei 23 prima dell'amichevole coi tedeschi.

