Il presidente azzurro riscalda i tifosi a Dimaro: "Ho bisogno di trofei e non di abbonamenti". L'attaccante: "La squadra più forte in cui abbia giocato"

20/07/2019

La stagione del Napoli è entrata nel vivo con le sgambature contro Benevento e Feralpisalò in amichevole nel ritiro di Dimaro, in Trentino. Test utili non per il risultato (ko per 1-2 contro i sanniti, vittoria per 5-0 contro i lombardi) quanto per le indicazioni tattiche fornite a Carlo Ancelotti in vista della stagione che verrà e della definizione degli obiettivi di calciomercato.

Nella lista dei desideri dell'allenatore del Napoli, spiccano due nomi su tutti: James Rodriguez e Mauro Icardi. Una coppia che precede per appeal e qualità Nicolas Pepé del Lille. Intanto gli azzurri si preparano ad accogliere in rosa Elif Elmas: il centrocampista sta mettendo in archivio le ultime pendenze con il Fenerbahce. In rosa prenderà il posto di Marko Rog, pronto a lasciare il ritiro in Trentino e passare al Cagliari.

Nel ritiro di Dimaro, intanto, è già febbre azzurra: circa 3000 tifosi seguono ogni giorno gli allenamenti di Callejon e compagni sulle gradinate dello stadio di Carciato. Un clima bollente, alimentato dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, arrivato in Trentino tra gli applausi, ha spiegato le strategie che il club seguirà nelle trattative di calciomercato di qui al 2 settembre, predicando pazienza:

Possono succedere moltissime cose e noi trattiamo con chiunque ci interessi ma che sia giusto e funzionale per il gioco e non per fare solo scena, voglio fare un grande colpo. Ho bisogno di vincere e non di fare più abbonamenti: per farlo bisogna usare la testa.

Gli arrivi di Manolas e Di Lorenzo hanno blindato la difesa, così ora in casa Napoli si attendono arrivi di valore dalla mediana in su. Ancelotti aveva anticipato la possibilità che gli acquisti importanti siano due, la prossima stagione sarà anche quella in cui alcuni dei calciatori già presenti in rosa saranno chiamati a migliorare ulteriormente il piano delle prestazioni. È il caso di Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Sky Sport ha esaltato le qualità del gruppo:

Stiamo crescendo e stiamo inserendo dei giovani forti. Penso che sia il Napoli più forte di sempre in cui abbia giocato. L'anno scorso è arrivato Fabian Ruiz, che in pochi lo conoscevano e ha dimostrato di essere un grande campione. Siamo un grande gruppo e questa è la cosa importante.

Messe da parti le voci sulla sua possibile partenza, Insigne - 77 reti in 303 presenze con il club azzurro - non si è però esposto sui nomi che sono accostati al Napoli. Discorso diverso per Manolas, da pochi giorni in rosa e già inserito in gruppo:

Icardi, James e Pepé? Sono tutti grandi campioni e sono sempre i benvenuti. Sono cose che valutano l'allenatore e la società in base a quello che ci può servire. Spero che chi arrivi, possa arrivare con la mentalità giusta per darci una mano. Kostas mi ha fatto una grandissima impressione, è un bravo ragazzo e si è messo subito a disposizione.

Premesse importanti per una stagione in cui il Napoli sarà chiamato a superare un altro step dopo i due secondi posti conquistati negli ultimi due anni sotto la guida di Maurizio Sarri prima e Carlo Ancelotti poi. Insigne non ha dubbi sul tema e non si nasconde quando occorre fissare gli obiettivi stagionali: