C'è la serie TV su Calciopoli, Barbareschi: "Non è come avrei voluto"

C'è la serie TV su Calciopoli, Barbareschi: "Non è come avrei voluto"

Parole che hanno fatto storia, con le quali lanciava il suo appello per l'indipendenza della magistratura: "Resistere, resistere, resistere, come sulla linea del Piave". Nel 2006 era stato nominato capo dell'ufficio indagini della Figc dal commissario straordinario Guido Rossi per indagare sullo scandalo che aveva travolto il mondo del calcio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK