MLS, tripletta di Ibrahimovic nel derby di Los Angeles

Doppietta per Vela nei Los Angeles Football Club, ma i Galaxy riescono ad avere la meglio grazie all'Hattrick di Ibrahimovic.

di Redazione Fox Sports - 20/07/2019 10:14 | aggiornato 20/07/2019 12:23

Nella stessa settimana in cui si è dichiarato il miglior giocatore della MLS, Zlatan Ibrahimovic ha realizzato una spettacolare tripletta nella vittoria per 3-2 nel derby di Los Angeles. Erano trascorsi solo quattro minuti quando ai Los Angeles Footbal Club è stato assegnato un rigore per un fallo del portiere David Bingham su Carlos Vela.

L'ex attaccante dell'Arsenal se ne è occupato personalmente, realizzando la rete dell'1-0. Il vantaggio non è durato però a lungo, perché quattro minuti più tardi Ibrahimovic ha riportato il risultato in parità, sfruttando un lungo passaggio di Julian Araujo e bucando Tyler Miller dal limite dell'area. Zlatan ha completato la rimonta al 56', capitalizzando al meglio un cross di Diego Polenta.

E neanche un quarto d'ora dopo ha realizzato la sua tripletta, con un potente sinistro da fuori area che è valso il 16esimo gol in stagione. Al 97 Vela ha messo a segno il suo secondo gol della partita, ma non è stato sufficiente per impedire alla squadra di Ibrahimovic di ottenere la vittoria. I Los Angels Galaxy con questo successo tornano al secondo posto in classifica della Western Conference, a 9 punti di distanza proprio dai cugini cittadini.

This week: Zlatan says he is the best player in MLS "by far."



Pregame: Zlatan doubles down in an interview



Friday: Zlatan delivers a hat trick vs. the team atop the MLS standings 🔥 pic.twitter.com/zYA1BybQIm — SportsCenter (@SportsCenter) July 20, 2019

Non pago, alla fine della partita Zlatan si è concesso anche un faccia a faccia molto teso con l'allenatore dei portieri avversario, Zak Abdel. Quest'ultimo si è avvicinato allo svedese protestando e Ibrahimovic ha replicato senza peli sulla lingua:

Vai a casa, puttanella. Vai a casa.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” 🤭🥶🤣 pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy — Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019

Lo show non è ancora finito. Subito dopo Zlatan si è concesso anche all'intervista post partita in qualità di migliore in campo. E Ibra ha ribadito il suo punto di vista:

Non ho lavorato durante tutta la mia carriera per venire in MLS ed essere paragonato a Carlos Vela. I media hanno commesso un grave errore. Tu non puoi paragonare una Ferrari a una FIAT. Stasera ho dimostrato che sono il miglior giocatore del campionato.

La morale è una, sempre la stessa: mai far arrabbiare Zlatan.