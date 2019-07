Il terzino brasiliano parla del suo nuovo compagno al Real Madrid: "È un crack ma per me Ney è più forte. Averlo con noi sarebbe fantastico".

di Daniele Minuti - 20/07/2019 09:00 | aggiornato 20/07/2019 09:41

Questa notte alle 2:00 il nuovo, rivoluzionato Real Madrid guidato da Zinedine Zidane scenderà per la prima volta in campo al debutto nella International Champions Cup contro il Bayern Monaco. La sfida contro i campioni di Germania sarà l'occasione ideale per vedere all'opera alcuni dei nuovi acquisti dei Blancos compreso Eden Hazard.

L'ormai ex giocatore del Chelsea è stato il grande botto di calciomercato estivo delle Merengues (fino a ora) e attorno a lui c'è grande curiosità, in particolare perché il suo approdo nella capitale spagnola era atteso da ormai molti anni.

Del suo nuovo compagno al Real Madrid ha parlato anche Marcelo, che stanotte giocherà probabilmente da titolare e con la fascia di capitano sul braccio data la possibile assenza di Sergio Ramos. E il terzino brasiliano ha fatto un commento curioso sul valore di Hazard, paragonandolo al suo connazionale Neymar.

Hazard debutterà stanotte con il Real Madrid

Marcelo sul confronto Hazard-Neymar: "Non si possono paragonare, Neymar è più forte"

Marcelo ha parlato in un'intervista rilasciata al canale YouTube brasiliano De Sola e alla domanda sul confronto fra il suo compagno al Real Madrid Hazard e quello nella Nazionale brasiliana Neymar, il terzino non ha avuto dubbi.

Eden è un crack, è un giocatore fortissimo come Neymar che però ha le qualità per essere uno dei primi 5 nel mondo, è impressionante. Non si possono confrontare, per me Neymar è più forte: è un giocatore imprevedibile e difficile da affrontare, quando un difensore prova a anticipare un suo movimento lui ne ha già fatto un altro.

Neymar sembra ormai in rotta con il Paris Saint-Germain e l'idea di averlo al Bernabeu come compagno di squadra dopo i suoi anni di militanza al Barcellona piace parecchio a Marcelo, che si augura il suo acquisto.

Averlo al Real sarebbe un piacere ma non sono io a decidere. Neymar è un campione e il Real Madrid deve fare di tutto per portare i migliori giocatori al mondo. Il suo passato al Barcellona non conta, una volta venne nel nostro spogliatoio perché amico mio e di Casemiro e non ci furono problemi.

Dichiarazioni molto precise quelle del terzino che si augura con forza di ritrovare il capitano della sua Nazionale anche nel club. E Hazard ora avrà qualcosa in più da dimostrare, per convincere anche il suo compagno che il Real Madrid abbia fatto la scelta giusta puntando su di lui e non su Neymar.