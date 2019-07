Superata quota 13589 tagliandi. La città è pronta per il ritorno in Serie A: alla voce "arrivi" ecco Lapadula, ma il sogno resta Burak Yilmaz. Trattativa avviata per il 34enne turco.

Entusiasmo alle stelle per una Serie A ritrovata a sette anni dall'ultima volta. In casa Lecce la campagna abbonamenti è già da record. Il club salentino ha infatti comunicato di aver superato il primato di sottoscrizioni sin qui registrato nella sua storia, risalente alla stagione 1985/86, quando i tagliandi venduti furono 13.589. Il tagliando numero 13.590 è stato acquistato da Luigi Antonio Russo, 59enne di Lequile, città della provincia del capoluogo salentino.

Un traguardo superato grazie alla campagna "Leggendari", slogan accompagnato da un gioco cromatico che trasforma la c in g e ha permesso al Lecce di riscrivere la storia. Russo vedrà il numero del suo abbonamento impresso accanto al suo nome su una maglia giallorossa che il presidente Saverio Sticchi Damiani e l'imprenditore Corrado Iurlano - figlio di Franco, ai vertici del club ai tempi della prima promozione in Serie A - gli consegneranno nei prossimi giorni.

L'obiettivo del Lecce nella stagione del ritorno in A resta la salvezza, ma nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena la rosa di Fabio Liverani sta nascendo nel segno dell'esperienza e dell'usato sicuro. Vanno in quest'ottica gli arrivi del difensore Luca Rossettini (33 anni) e dell'attaccante Gianluca Lapadula (29) dal Genoa, così come l'acquisto del portiere Gabriel, che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Perugia. Volti che comporranno l'ossatura di una squadra, nella quale le conferme rappresenteranno una risorsa fondamentale.

Nell'organico allestito dal ds Mauro Meluso un ruolo di primo piano l'avranno i protagonisti del salto di categoria dalla B alla A: dal centravanti Andrea La Mantia, protagonista della promozione con 17 reti, ai centrocampisti Jacopo Petriccione e Marco Mancosu, fino ai difensori Biagio Meccariello - riscattato a titolo definitivo dal Brescia - e Fabio Lucioni. Liverani lavorerà però anche con tre esordienti nel massimo campionato italiano, portati in Puglia dalla sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Brayan Vera, terzino sinistro classe '99 preso dal Leones, seconda divisione colombiana; Romario Benzar, laterale difensivo 27enne di nazionalità rumena, acquistato dallo Steaua Bucarest; Ievgenii Shakhov, centrocampista 28enne prelevato dal Paok Salonicco, con cui ha vinto il titolo in Grecia qualche mese fa.

Liverani attende innesti a ritiro in corso. Molto passerà dal mercato e dal nome dell'attaccante che arriverà. Il profilo più adatto il Lecce lo ha individuato da settimane, ma i passi per arrivarci sono complessi. Si tratta di Burak Yilmaz, centravanti turco 34enne che potrebbe lasciare il Besiktas nel corso della sessione estiva di calciomercato. La prossima settimana sembra quella decisiva: l'attaccante - 234 reti in carriera tra Manisaspor, Fenerbahce, Eskisehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bejing Gouan e Besiktas - ha fatto sapere alla sua squadra l'intenzione di cambiare aria e da lunedì ogni momento potrebbe essere quello buono per definire l'operazione, con legame biennale (e opzione di rinnovo) per Yilmaz e una buonuscita nelle casse del club turco. I giallorossi non vogliono aspettare a lungo, ma sono forti dei ripetuti contatti con l'agente, che ha ribadito il sì del suo assistito.