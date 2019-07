La squadra allenata da Antonio Conte è partita senza le punte titolari vista l'indisponibilità di Lautaro e Politano (oltre all'esclusione di Icardi) mentre i Red Devils hanno tenuto in panchina il grande obiettivo di mercato Lukaku. Nel primo tempo ci provano Shaw, Martial, Rashford e James senza successo mentre per l'Inter il più pericoloso è D'Ambrosio che nel finale della prima frazione sfiora il palo con un bel colpo di testa.

Non parte col piede giusto il summer tour dell'Inter , che al debutto nella International Champions Cup perde per 1-0 la sfida contro il Manchester United giocata al caldo del National Stadium di Singapore.

