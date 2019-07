Il tecnico spagnolo manda un messaggio alla società e lancia una frecciata al Bayern Monaco sulla questione Sané.

di Redazione Fox Sports - 20/07/2019 09:57 | aggiornato 20/07/2019 11:44

Pep Guardiola cerca un nuovo difensore centrale, non lo nasconde affatto. Vincent Kompany ha lasciato il Manchester City alla fine della scorsa stagione e l'allenatore catalano sta cercando un nuovo innesto per completare la sua difesa. Al momento i Citizens stanno cercando un buon sostituto sul mercato, ma non sono sicuri di poter effettuare un acquisto di un certo livello.

Stiamo cercando diversi nomi. Abbiamo tre centrali e due giovani che possono aiutarci. Vedremo se ci saranno delle opportunità sul mercato e se il club riterrà che siamo in grado di investire quei soldi. Se non vorranno, non spenderemo.

Poi all'allenatore del Manchester City è stato anche domandato un parere su Harry Maguire. E lui ne ha approfittato per mandare un messaggio al suo vecchio club:

So che ad alcuni, come il Bayern Monaco, piace parlare molto di Sane ma, in generale, non parlo mai di giocatori di altri club. Su Sané è la stessa cosa che è successo a Sancho, lo vogliamo tenere, ma alla fine, se non vuole, cosa puoi fare?

Altra decisione da prendere riguarda la scelta del nuovo capitano. In questo caso Guardiola lascia il compito ai suoi stessi giocatori: