Ecco come il Barcellona ha trovato i soldi per la clausola di Griezmann

Ecco come il Barcellona ha trovato i soldi per la clausola di Griezmann

Il francese commenta il suo arrivo in blaugrana: "Ero molto sotto pressione, so che a Madrid mi fischieranno ma è il calcio".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK