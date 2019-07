Eurolega e NBA sono legate da un filo sottile fatto di giocatori in rampa di lancio verso gli States e in cerca di rilancio verso l'Europa.

0 condivisioni

di Simone Mazzola - 20/07/2019 14:43 | aggiornato 20/07/2019 15:47

Se la offseason NBA ha regalato dei veri e propri fuochi d'artificio con trade, firme, free agency e perfino scambi che nessuno si sarebbe aspettato, non si può dire che in Eurolega la situazione sia stata più tranquilla, perchè possiamo considerare il vecchio continente come "la terra di mezzo" che ha sì un altissimo livello di competizione e spettacolo, ma si trova tra due fuochi.

Ogni giocatore, americano e non, che milita nella lega presidiata da Bertomeu ha come sogno quello un giorno di finire in NBA o comunque di monetizzare al massimo dalla propria carriera e qui tornano in auge i famosi due fuochi: da una parte, come detto, gli Stati Uniti, ma dall'altra il sol levante che seppur non possa garantire una qualità di gioco degna nè dell'una, nè dell'altra lega, ha delle disponibilità economiche pressoché infinite e questo porta tanti giocatori di medio-alto livello ad accettare offerte faraoniche che spesso nemmeno le squadre di Eurolega potrebbero permettersi.

Sono tantissimi i nomi che hanno già optato per il viaggio a Est tra Cina, Korea e Giappone: da Erick Green a Sonny Weems, da Marcus Denmon a Caleb Green per finire a Jack Cooley, con questi ultimi che sono stati due dei migliori giocatori dell'ultima stagione del campionato italiano. Inutile fare ragionamenti su riconoscenza e aspirazioni personali, perchè quando arriva un'offerta sul tavolo da milioni di dollari, per i giocatori è fondamentale capitalizzare e questo non vuol dire che in Europa non restino talenti, anzi.

Nic è il terzo italiano in NBA

Eurolega: chi ha lasciato per l'NBA

Il primo nome di mercato a intraprendere la strada della Lega più importante del mondo è Nicolò Melli, che dopo due stagioni ad altissimo livello con il Fenerbahce ha fatto il salto verso i New Orleans Pelicans, in grado di offrirgli un biennale per far parte del rebuilding con Zion Williamson. Insieme a lui dalla corte di Obradovic c'è anche Marko Guduric che è finito ai Grizzlies e sebbene per molti potrebbero sembrare due pesanti perdite per i turchi, il coach la vede in modo diverso:

È un onore pensare di mandare continuamente giocatori della mia squadra in NBA. È vero che li perdiamo per le stagioni successive, ma è un successo e un riconoscimento per il nostro lavoro. Nell'ottica di una società rimane un vanto non da poco.

I turchi non sono stati i soli perchè il Baskonia ha mandato il lungo Vincent Poirier ai Celtics, l'Olympiacos ha appena liberato l'ex Gonzaga Nigel Williams-Goss in grado di firmare un triennale con i Jazz, mentre il Valencia ha mandato il tiratore Matt Thomas a casa dei campioni NBA dei Raptors.

Mirotic torna in Europa

Fine del sogno NBA e arriva l'Eurolega

Di sicuro uno dei colpi più sensazionali di questo mercato è arrivato proprio nella giornata di ieri, infatti il CSKA Mosca dopo aver sostanzialmente smantellato il gruppo che ha vinto l'Eurolega nella passata stagione con le partenze di Higgins, De Colo e Rodriguez, ha firmato Kosta Koufos rendendolo il giocatore più pagato dell'Eurolega con un biennale da sei milioni di dollari. Se vogliamo parlare di ritorno dall'NBA, nonostante qualche mese sabbatico, anche l'approdo di Milos Teodosic alla Virtus Bologna rimane una notizia sensazionale.

L'award del vero super acquisto estivo arriva da Barcellona con la firma di Nikola Mirotic, che pur avendo offerte da 45/50 milioni di dollari in NBA ha deciso di ritornare in Europa, firmare uno dei contratti più remunerativi e lunghi della storia per non vedersi scambiato a ogni finestra come successo nelle ultime annate. La famiglia e la stabilità hanno battuto la possibilità di fare soldi e se a lui aggiungiamo anche il ritorno di Alex Abrines dai Thunder che ha passato un'annata difficilissima anche dal punto di vista della salute psicologica, capiamo che a oggi c'è una sola favorita d'obbligo per l'Eurolega e veste i colori blaugrana. Nonostante questo, mancano ancora troppi tasselli e probabilmente ancora qualche sorpresa per definire davvero le forze in campo, ma di sicuro ci si divertirà molto anche quest'anno nel vecchio continente.