In vista delle vacanze estive, tante sono state le ultime uscite che riguardano la letteratura sportiva. Un breve elenco di opere da leggere, dal Milan degli Immortali a Niki Lauda.

20/07/2019

L’estate è tempo di mare, sole, divertimento e per fortuna anche di letture sotto l’ombrellone. Prima del periodo di ferie degli italiani, tante case editrici sono uscite con novità molto interessanti e anche nell’ambito della letteratura sportiva sono molti i libri pubblicati da poco da portarsi con sé per le vacanze estive.

A farla da padrone i titoli che riguardano il calcio. I primi da segnalare sono “La partita. Il romanzo di Italia-Brasile” di Piero Trellini, che racconta le storie intrecciatesi intorno a quella partita del 5 luglio 1982, “Poveri ma belli: il Pescara di Galeone dalla polvere al sogno” di Lucio Biancatelli, per riscoprire una squadra e delle idee di calcio che hanno gettato vari semi nelle menti di tanti allenatori contemporanei, “Viaggio in Coppa d'Africa” di Alija Alex Cizmic e Vincenzo Lacerenza, per conoscere meglio il calcio di un continente di cui parliamo spesso per sentito dire o mossi da pregiudizi.

Al di là del calcio, anche altri titoli sportivi sono di fresca pubblicazione. Per gli appassionati di ciclismo è imperdibile “Enciclopedia del Tour de France”, opera illustrata che ripercorre la magnifica storia della Grande Boucle, così come è da leggere l’ultima biografia uscita in Italia su Muhammad Alì, “Muhammad Ali, la vita” di Jonathan Eig. Dopo Wimbledon e la finale forse più bella di sempre che abbiamo visto pochi giorni fa, meglio non staccare del tutto e leggersi “L’Estate di Goran”, di Dario Torromeo, sulla incredibile cavalcata di Goran Ivanisevic a Wimbledon 2001. Ma questo è solo un assaggio, ecco i cinque testi che ogni amante della letteratura sportiva non può fare a meno di leggere sotto l’ombrellone.

Dal Milan degli Immortali a Niki Lauda: cinque libri sportivi per l’estate 2019

La scelta dei volumi da consigliare non è stata facile, per la vasta produzione editoriale pubblicata in questi mesi, ma focalizzandoci sugli sport più famosi, ecco cinque testi imperdibili.

La coppa degli immortali

Il sottotitolo dell'opera scritta da Arrigo Sacchi con Luigi Garlando, “Milan 1989: la leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò”, spiega bene quello di cui parla un libro di memorie, ma anche di idee ancora vive dell’allenatore che ha cambiato il calcio. E per raccontare il suo calcio e le storie del Milan divenuto degli “Immortali”, Sacchi e Garlando scelgono la grande avventura della Coppa dei Campioni 1989.

La scelta è perfetta perché in quei quattro turni più finale ci sono il calcio di Sacchi che raggiunge il suo apice della perfezione della sfida contro lo Steaua Bucarest, ma anche un percorso romanzesco, ricco di aneddoti e storie di uomini, oltre che di calciatori. Il debutto sereno contro il Vitosha Sofia, e poi subito la doppia sfida contro la Stella Rossa, su cui sarebbe giusto fare un'opera a parte. E ai quarti il Real Madrid, il dominio al Bernabeu e il 5-0 che tira una linea netta rispetto a tutto quello che c’era stato prima. Da quel momento saranno i rossoneri la squadra migliore d’Europa. Un libro molto interessante, perché leggere cosa pensa Sacchi a 30 anni da quella vittoria spiega anche quanto il calcio di oggi sia influenzato da quella squadra e quelle idee.

Generazione Peter Sagan. Una rivoluzione su due ruote

Se il libro di Sacchi e Garlando guarda al passato per parlarci anche del presente, “Generazione Peter Sagan” è un’analisi molto intelligente su quello che stiamo vivendo nel ciclismo contemporaneo, forse senza comprenderlo pienamente. Fin dalla sua nascita, pochi altri sport sono raccontati con l’epica della fatica e del dolore come il ciclismo. Ad un certo punto arriva un campione incredibile come Peter Sagan e cosa accade? Ci accorgiamo che quello storytelling secolare può cambiare e possiamo guardare alle due ruote con la serenità e il divertimento di chi sta giocando.

Giacomo Pellizzari è stato molto bravo ad intercettare questa piccola rivoluzione di senso e nel suo scritto la esamina da tanti punti di vista. Sagan non solo sta cambiando il modo di fare ciclismo ad alto livello, ma anche il nostro modo di guardare ad esso e di praticarlo a livello amatoriale. Perché la salita deve finire il prima possibile, se il bello è tutto lì? Si parte da qui per riflettere meglio sulla felicità del fare fatica.

Elogio della finta

Il piccolo volume di Olivier Guez, conosciuto in Italia per il bel libro sulla scomparsa sudamericana di Josef Mengele, esalta chi nel corso del tempo ha saputo usare uno stratagemma capace di unire cervello e corpo come nient’altro in un campo di calcio. Si parte dal re della finta, Mané Garrincha, aiutato anche da un corpo predisposto all’inganno dell’avversario, per passare poi a tutti gli artisti brasiliani della specialità.

La finta e il dribbling, che si pensa siano nati e cresciuti proprio in Brasile, perché i primi calciatori di colore dovevano evitare i calcioni dei bianchi, mossi non solo dalla voglia di fermare l’avversario, in quella terra tropicale sono diventati poi vera arte, che riesce a sopravvivere ancora oggi, anche quando gli allenatori iniziano a strepitare di fronte ad una finta di troppo.

Il suo nome è Fausto Coppi

L’Italia ha piccoli miti sportivi che teniamo in buona considerazione. Ed insieme a loro alcuni enormi campionissimi, conosciuti ancora oggi in tutto il mondo, il cui ricordo per fortuna riusciamo a tramandare attraverso tanta letteratura biografica. Uno di questo grandi atleti è il Campionissimo per antonomasia, Fausto Coppi, sulla cui figura, a 100 anni esatti dalla nascita, è stato scritto “Il suo nome è Fausto Coppi”, di Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, firma di garanzia per una lettura di alta qualità.

Crosetti ci accompagna nella vita di Coppi facendola però raccontare da tutti coloro che vi sono entrati, dai gregari alla dama bianca, da Bartali ai familiari, facendoci scoprire un campione della bicicletta e un uomo con mille sfaccettature diverse. Nell’anno che da settembre in poi (data di nascita, il 15 settembre) diventerà ancora più coppiano, un'opera da leggere per saperne di più su una delle poche figure enormi del nostro sport.

Niki Lauda. Il campione che ha vinto anche la paura

Infine il ricordo di uno sportivo scomparso da poco, “Niki Lauda. Il campione che ha vinto la paura” di Pino Casamassima, uno dei maggiori esperti italiani di Formula 1. È una biografia classica di un grande campione, che parte da un dato di fatto: il 1° agosto 1976, dopo l’incidente al Nürburgring, Niki lauda ricevette l’estrema unzione. Basta questo per spiegare chi era il pilota austriaco, così forte e determinato da riuscire a tornare prima in vita e poi a vincere.