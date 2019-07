Il nuovo difensore della Juventus ha incontrato il figlio dell'ex capitano bianconera: "Mi fa molto piacere conoscerti".

di Redazione Fox Sports - 20/07/2019 19:42 | aggiornato 20/07/2019 19:47

I primi giorni di De Ligt con la maglia della Juventus sono stati parecchio movimentati con le visite mediche, la conferenza stampa di presentazione e infine la partenza per Singapore dove scenderà in campo per la prima volta contro il Tottenham al debutto in International Champions Cup.

Ma Tuttosport ha rivelato un momento curioso delle prime ore a Torino del nuovo difensore bianconero, cioè quello dell'incontro con Riccardo Scirea, figlio dell'indimenticabile capitano bianconero Gaetano.

De Ligt, che nel giorno del suo passaggio alla Juventus ha citato Gae come uno dei difensori più forti di tutti i tempi, è andato subito a parlare con Riccardo che ora lavora come match-Analyst nello staff della società bianconera per dirgli poche ma bellissime parole.