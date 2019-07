Il difensore parla al Telegraaf: "Tutti pensavano dovessi andare al Barcellona ma decido io. Sullo stipendio faccio lavorare Raiola, è il migliore".

La presentazione di Matthijs De Ligt come nuovo giocatore della Juventus è durata il tempo necessario per permettere al difensore olandese di prepararsi e volare a Singapore con il suoi compagni per iniziare il tour in Asia.

Ma le parole dell'ormai ex capitano dell'Ajax hanno subito mostrato la grande maturità del classe '99 che ha detto a chiare lettere di aver scelto Torino perché convinto dal progetto e dalla possibilità di giocare con continuità.

Non tutti però hanno accettato la sua decisione e nelle ultime ore sono piovute molte critiche nei confronti di De Ligt, specialmente dall'Olanda e dalla tifoseria del Barcellona convinta che il centrale avrebbe raggiunto in Catalogna l'ex compagno De Jong. Queste accuse però sono state subito respinte al mittente dallo stesso giocatore juventino.

De Ligt ha parlato ai microfoni del Telegraaf e ha subito commentato le diverse critiche che gli sono state rivolte dall'ufficialità del suo arrivo a Torino. Il difensore olandese non accetta di essere accusato per la sua scelta.

Sono molto sorpreso da queste critiche, tutti pensavano dovessi andare al Barcellona ma alla fine decido io. Ho pensato alla mia possibilità di crescita e la Juventus mi ha voluto fortemente, sono felice di essere qui. La Serie A è il campionato dove si difende meglio e so che giocare qui potrà aiutarmi a diventare un giocatore più completo.

Uno dei punti del contendere è lo stipendio che i campioni d'Italia garantiranno a De Ligt, ma il nuovo giocatore della Juventus ha specificato che in questo campo si affida totalmente al suo procuratore Mino Raiola.