L'unica concessione presa in considerazione dai rossoneri riguarda l'inserimento di alcune contropartite tecniche. E sotto questo punto di vista da Milano hanno già definito un nome e un cognome: dopo aver rifiutato Under e Schick, i rossoneri vorrebbero Nicolò Zaniolo .

Paulo Fonseca ha chiesto uno sforzo alla Roma, vorrebbe portare Suso in giallorosso. Il problema è che il Milan non ha alcuna intenzione di svendere lo spagnolo in questa sessione di calciomercato e non si muove dalla richiesta dei 40 milioni stabiliti dalla clausola rescissoria.

