Il Real Madrid non molla: per James Rodriguez servono 40 milioni

Il Napoli non arriverà a questa cifra, motivo per cui l'Atletico Madrid sembra il candidato principale per prendere James Rodriguez . Il Real non metterà un veto sulla cessione ai Colchoneros visto che ormai Zidane ha tagliato fuori il giocatore dal progetto. Entro pochi giorni il suo destino si deciderà e il club partenopeo si allontana sempre di più.

Il Real Madrid non molla la presa su James Rodriguez : nonostante le dichiarazioni di De Laurentiis sull'argomento, i Blancos non aprono alla possibile partenza del giocatore colombiano con la formula del prestito.

