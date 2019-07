Il tecnico della Juventus, intervenuto alla vigilia della sfida al Tottenham in International Champions Cup, si sbottona riguardo al centrocampista francese.

di Massimiliano Rincione - 20/07/2019 14:52 | aggiornato 20/07/2019 14:57

Maurizio Sarri non si nasconde: Paul Pogba è un obiettivo della Juventus in sede di calciomercato. Al netto della pretattica, delle congetture e di tutto il resto, il francese ormai separato in casa al Manchester United resta una delle piste principali per il centrocampo della Vecchia Signora. Se da un lato però i rivali dei bianconeri nella corsa al Campione del Mondo non si espongono - con Zidane che ha nicchiato su domanda specifica -, Sarri non si è posto alcun problema nel confermare il suo gradimento nei confronti del giocatore, parlando senza pretattica in conferenza stampa alla vigilia della sfida di International Champions Cup col Tottenham.

Pogba? Mi piace molto, ma è un calciatore del Manchester United. Non sono io il ds, perciò non conosco la situazione.

Un'apertura chiara e concisa, in un calciomercato che ha già portato due nuovi arrivi nella mediana della Juventus come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Non bisogna poi dimenticare neanche Mathias De Ligt, vero e proprio colpo per la difesa che, stando alle parole dello stesso Sarri, dovrebbe debuttare con la maglia bianconera già contro gli Spurs.

E non è tutto: anche il suo grande pupillo Gonzalo Higuain pare esser pronto a scendere in campo contro i londinesi, nonostante le sirene di mercato continuino a darlo come prossimo all'addio.

De Ligt? Fino ad ora non si è allenato con i compagni, ma giocherà sicuramente uno spezzone di partita con il Tottenham. Siamo indietro rispetto a loro, ma domani mi piacerebbe vedere in campo una squadra con la giusta mentalità. Higuain? Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione, in questo momento lui lo è ed io lo considero al 100% nei programmi. Poi, qualora la società facesse altre scelte, mi adeguerò.

Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain, in foto, dovrebbe scendere in campo contro il Tottenham pur essendo in uscita.

Juventus: il possibile 11 scelto da Sarri contro il Tottenham, subentrerà De Ligt

Sulla filosofia che vorrebbe vedere in campo, infine, Sarri non ha dubbi: parole d'ordine saranno divertimento e ritmo, fattori questi che hanno caratterizzato tutte le sue squadre del recente periodo. E su Ronaldo? Anche lì le idee sono piuttosto chiare, con il portoghese che almeno per il momento partirà defilato a sinistra.

Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, perché vogliamo essere una squadra fortemente caratterizzata. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere. Voglio divertirmi, perché penso che in questo modo si riesca a dar di più. Per 70 metri pretenderò di vedere la mia impostazione, negli ultimi 30 vorrò vedere l'interpretazione della squadra. CR7? Ha vinto tutto, individualmente e collettivamente, partendo leggermente defilato a sinistra. Il primo tentativo sarà farlo cominciare in quel ruolo, ma con le sue qualità spostarlo di 10 metri non cambierebbe nulla.

Prima uscita dunque per la Juventus di Sarri domani in quel di Singapore, con il tecnico bianconero che dovrebbe varare un 4-3-3 con tanti titolari in vista della sfida agli Spurs. Di seguito, dunque, il possibile 11 iniziale.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani (De Ligt, Demiral), Cancelo; Emre Can, Pjanic, Rabiot (Matuidi); Bernardeschi, Higuain (Mandzukic), Cristiano Ronaldo.