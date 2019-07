Viste le difficoltà nel vendere Higuain e Mandzukic, il classe 2000 potrebbe lasciare Torino. Ma i bianconeri vogliono mantenerne il controllo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/07/2019 16:20 | aggiornato 20/07/2019 16:25

Dopo l'entusiasmo per l'arrivo di De Ligt, il calciomercato in casa Juventus ha aperto ufficialmente la fase delle cessioni: le spese fino ad ora sono state molto importanti e c'è bisogno di sfoltire la rosa e incassare soldi dagli esuberi.

Se a centrocampo Khedira e Matuidi sono quasi alla porta, l'attacco crea qualche problema in più: Mandzukic non ha offerte e per ora Higuain non apre a un possibile addio. Per questo motivo il sacrificato potrebbe essere Moise Kean.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il classe 2000 potrebbe partire con l'Everton e l'Arsenal molto interessati a lui. La Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro, cifra che garantirebbe una grossa plusvalenza, ma vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore per un possibile riacquisto in futuro. Inoltre il ragazzo vorrebbe avere la sicurezza di giocare nella stagione dell'Europeo 2020, motivo in più per una sua possibile partenza in questa sessione di calciomercato.