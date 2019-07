I campioni di Francia vogliono la Joya per sostituire il brasiliano, sogno impossibile dei bianconeri, ma le trattative restano separate. Il dubbio di Paratici: rilanciare l'argentino con Sarri o fare cassa subito?

di Simone Cola - 20/07/2019 10:33 | aggiornato 20/07/2019 10:38

Quale sarà il futuro di Neymar? In quale squadra il campione brasiliano sfoggerà tutta la sua classe nella stagione che sta per cominciare? Quello che è senza dubbio il più grande dilemma di calciomercato dell'estate non sembra avere ancora una risposta precisa: O Ney piace al Barcellona, che vorrebbe riabbracciarlo ma non sembra disporre al momento dei fondi necessari per riportarlo in Spagna.

Un pensierino pare ce l'abbia fatto anche la Juventus campione d'Italia, a cui non dispiacerebbe l'idea di affiancare il brasiliano a Cristiano Ronaldo per puntare con ancor più decisione a quella Champions League che continua a sfuggirle. Operazione ai limiti dell'impossibile, ma certo è che una cosa sembra chiara: se ancora è presto per dire dove giocherà Neymar, sembra scontato dire che non lo farà più nel PSG, che preso atto della sua volontà di lasciare la Francia è alla caccia di un sostituto degno di questo nome.

Il neo-ds dei campioni di Francia Leonardo, che già in passato ha pescato con profitto in Italia e intende continuare a farlo, avrebbe individuato in Paulo Dybala il sostituto della stella brasiliana del PSG: non solo, secondo l'emittente televisiva transalpina RMC Sport avrebbe già riscontrato il gradimento del giocatore, affascinato dal progetto parigino, e cominciato a parlare con il suo entourage. La proposta alla Juventus dovrebbe arrivare a stretto giro di posta e potrebbe innescare un clamoroso domino di calciomercato.

Alla Juventus dal 2015, in quattro stagioni Paulo Dybala ha segnato 78 gol in 182 partite vincendo 4 Scudetti e 3 Coppe Italia senza però mai prendersi il posto da protagonista assoluto che tanti gli avevano pronosticato.

In realtà, come sottolineato sempre da RMC Sport, la trattativa tra PSG e Juventus per Paulo Dybala e quella eventualmente legata all'approdo in bianconero di Neymar seguirebbero due percorsi separati. La Joya non sarebbe dunque una possibile merce di scambio per i campioni d'Italia per arrivare alla Juventus, ma una pista seguita personalmente da Leonardo, deciso a tentare l'affondo su un campione il cui futuro al momento sembra in bilico.

Nel corso dell'ultima stagione, infatti, il rendimento di Dybala è sensibilmente peggiorato rispetto a quella precedente: l'argentino ha giocato meno (3378 minuti nel 2017/2018 - 2820 nel 2019/2020) ed è stato meno decisivo (10 gol, 5 assist la scorsa stagione contro 26 gol, 7 assist nel 2017/2018) a causa della scarsa fiducia del tecnico Massimiliano Allegri e della presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo, con cui in campo ha faticato a trovare un'intesa.

Allegri se ne è andato, ma Cristiano Ronaldo è rimasto ovviamente in rosa e l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri non sembrerebbe aver fatto chiarezza sul futuro al di là delle dichiarazioni di rito: in seno alla Juventus i dubbi sull'effettiva grandezza della Joya e sulle possibilità che compia l'ultimo step della sua personale evoluzione, che lo trasformerebbe da ottimo giocatore in campione, restano forti. La sensazione generale è che il suo valore sia sceso e che potrebbe continuare a farlo dopo un'altra stagione sotto tono.

Neymar è in uscita dal PSG: piace a Barcellona e Juventus, che però non sembrano in grado di sostenere la spesa per il suo acquisto.

Insomma, il dubbio di Paratici è il seguente: scommettere su un rilancio di Dybala o cederlo in estate, prima che il suo valore scenda ulteriormente? La partenza della Joya porterebbe nelle casse della Juventus i soldi necessari per tentare l'assalto decisivo a Mauro Icardi, se non per riaprire un discorso su Neymar. Il brasiliano lascerà Parigi, questo è certo, e dato che le strade per Barcellona sembrano chiuse potrebbero anche riaprirsi quelle che lo porterebbero a Torino.

Abbracciato Dybala, infatti, il PSG dovrebbe pensare poi a come liberarsi della sua ingombrante stella, al momento un corpo estraneo nella rosa a disposizione di Tuchel: il Barcellona ha recentemente offerto in cambio di O Ney un tris di giocatori di tutto rispetto (Coutinho, Dembélé e Umtiti) respinto però al mittente dai campioni di Francia. La Juventus potrebbe approfittare dello stallo, anche se l'operazione resta ai limiti dell'impossibile.

I bianconeri infatti difficilmente troveranno i 222 milioni richiesti dal PSG per il cartellino di Neymar, a maggior ragione dopo lo sforzo sostenuto per portare a Torino Matthijs de Ligt. L'offerta di Leonardo per Dybala si attesterebbe, sempre secondo RMC Sport, sui 50-60 milioni di euro, e anche se si tratta di una base di partenza difficilmente potrebbe risultare di molto superiore. Una cifra non irresistibile, dunque, ma che lascia la Juventus nel dubbio: rilanciare la Joya con Sarri o fare cassa adesso e puntare su nuovi obiettivi? Con l'inizio di stagione ormai alle porte la risposta potrebbe arrivare a breve.