Dopo le denunce dell'Atletico Madrid, la RFEF si prepara per indagare sull'operazione di calciomercato.

20/07/2019

Griezmann si è unito al Barcellona all'inizio di questa settimana, completando un'operazione di calciomercato iniziata di fatto la scorsa estate, non senza polemiche. I catalani sostengono di aver attivato una clausola nel contratto del francese che gli avrebbe permesso di partire per 120 milioni di euro a partire dal 1° luglio, mentre l'Atletico Madrid sostiene che i loro rivali hanno iniziato a negoziare con Griezmann già a marzo e ciò comporterebbe un versamento di altri 80 milioni di euro per raggiungere i 200 della precedente clausola nel suo contratto.

Il club deve ancora presentare un reclamo ufficiale, ma secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, la federazione (RFEF) ha aperto un documento a prescindere. Il Barcellona ha costantemente negato qualsiasi illecito nell'operazione di calciomercato, come spiegato dal presidente Bartomeu: