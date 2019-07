A giugno si è concluso l'accordo che da tempo legava il club catalano all'azienda tedesca, che adesso ha chiesto ai calciatori di restituire le vetture concesse a suo tempo in comodato d'uso nel 2017.

di Simone Cola - 20/07/2019 16:43 | aggiornato 20/07/2019 16:47

Mentre proseguono la preparazione in vista della prossima stagione, che li vedrà chiamati a ripetere e magari migliorare quella appena archiviata, i calciatori del Barcellona devono aggiungere un altro impegno alla loro fitta agenda: entro fine luglio, al termine del tour asiatico che li vedrà affrontare Chelsea e Vissel Kobe, Messi e compagni dovranno restituire le vetture che Audi ha concesso loro in comodato d'uso.

L'accordo di sponsorizzazione tra la nota marca automobilistica tedesca e il Barcellona, cominciato nel 2006, si è concluso infatti lo scorso 30 giugno. Audi lamentava il fatto che molte delle stelle blaugrana non utilizzassero le auto date loro in dotazione per raggiungere e lasciare il campo di allenamento e per presenziare agli eventi ufficiali del club, un atteggiamento che ha infine portato alla rottura dell'ormai storica partnership.

Al ritorno dalla tournée asiatica i calciatori del Barcellona dovranno restituire le vetture oppure decidere di tenerle a condizioni che l'Audi ha definito come "estremamente vantaggiose". Una mossa dettata da questioni di principio che però rischia di tradursi in una sorta di autorete a livello d'immagine per l'azienda tedesca, che tuttavia ha deciso di andare fino in fondo dopo aver visto più volte tradite le sue raccomandazioni sull'utilizzo delle vetture in determinate occasioni.

Uno degli episodi più noti in questo senso riguarda Zlatan Ibrahimovic, che ai tempi in cui militava nel Barcellona preferì presentarsi agli allenamenti alla guida della sua Ferrari F50 del valore di quasi un milione di euro contravvenendo all'accordo con Audi. Un duro colpo per l'azienda tedesca, che più volte ha dovuto assistere a comportamenti simili da parte di altri calciatori della rosa che preferivano sfoggiare le proprie auto di fascia alta.

Da qui la decisione di rompere l'accordo con il Barcellona, rinnovato nel 2015 e che portava nelle casse blaugrana 2,5 milioni di euro a stagione: l'intenzione di Audi era quella di aumentare la propria visibilità, obiettivo centrato soltanto in parte grazie alle cerimonie di consegna della flotta aziendale ai calciatori come quella andata in scena nel 2017 nel circuito automobilistico di Montmelò.

Le ripetute infrazioni all'accordo da parte dei calciatori, che si giustificavano spesso dicendo che l'Audi veniva utilizzata dalla moglie per portare a scuola i figli, ha portato così alla fine dello storico accordo e alla richiesta di restituzione da parte dell'azienda tedesca di tutte le vetture concesse in comodato d'uso.