A meno di una settimana dalla sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid a New York (nella notte tra il 26 e il 27 luglio), Zinedine Zidane ha avuto modo di parlare di questo derby madrileno all'International Champions Cup, compreso il confronto tra due modi diversi di allenare, il suo e quello del Cholo Simeone:

Sarà una partita molto bella per i tifosi. Per noi come club questa partita è molto importante e vogliamo anche mostrare una buona immagine della capitale spagnola. Rivalità con Simeone? Come allenatore è migliore rispetto a quando era giocatore. Da calciatore era uno della squadra, ora come tecnico è il capo e lavora molto bene. È un allenatore con un sacco di carattere, con il desiderio di fare le cose bene.