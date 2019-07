Lo svedese, punta di diamante dei Los Angeles Galaxy, non perde tempo nel manifestare tutta la sua umiltà: non è la prima volta che l'ex PSG punge la MLS.

di Massimiliano Rincione - 19/07/2019 13:36 | aggiornato 19/07/2019 13:41

Non si può certo dire che il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e la MLS sia idilliaco! Il fenomeno svedese, punta di diamante dei Los Angeles Galaxy, non ha perso tempo nell'infiammare gli animi in vista del derby col Los Angeles FC: alle ore 4:00 di sabato 20 luglio, infatti, Zlatan & co. se la vedranno contro i rivali cittadini, guidati dall'ex Arsenal e Real Sociedad Carlos Vela. Proprio il messicano, trascinatore del suo LA capolista in MLS con 11 punti di distacco dai Seattle Sounders e ben 12 dai Galaxy, è stato oggetto delle classiche frecciatine di Ibra, che ai microfoni di ESPN ha di fatto demolito i progressi dell'attuale carriera del prossimo rivale. Vela che, ricordiamo, è attualmente il capocannoniere del torneo con 19 gol siglati in altrettante presenze.

Sta facendo molto bene, segna e fa assist. Per l'MLS e per il Los Angeles è sicuramente un elemento importante. Se mi sento più forte io? Assolutamente, e di gran lunga anche. Quanti anni ha Carlos, 29? Ed è in MLS, nel suo momento migliore. Io dove ero alla sua età? (il giornalista risponde "In Europa", ndr). Esatto. Bella differenza.

"[Carlos Vela] is playing in MLS and he's in his prime. When I was 29 where was I?"



Ahead of El Tráfico, Zlatan says he's the best player in MLS "by far" 👀 (via @ahoraonuncaespn) pic.twitter.com/nAqYrM47sB — ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2019

Altrettanto dure sono state anche le stoccate nei confronti del livello medio del campionato, che pur essendo in palese crescita anno dopo anno grazie anche al continuo lavoro svolto dai vari club resta ancora piuttosto lontano dagli standard europei. Ibra, dal canto suo, ha pensato bene di manifestare tutta la sua umiltà criticando chiunque tra compagni, realtà locali e praticamente l'intero movimento calcistico nordamericano.

Qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat. La MLS non è allo stesso livello dei campionati europei, bisogna essere onesti e ammetterlo. Prima giocavo con calciatori del mio livello o quasi. Qualcosa di simile succedeva anche quando giocavo con la Svezia. Voglio che tutti siano al mio livello, non voglio che il pallone non mi arrivi o che arrivi tardi. Le partite di questo campionato potrebbero essere più veloci, con più ritmo e tattica. Sono venuto qui perché mi sono sempre detto che un giorno avrei mostrato a tutti gli americani come si gioca a calcio.

Un fiume in piena con affluenti di autocompiacimento pressoché infiniti per il 37enne Ibrahimovic, chiamato all'impresa per fermare il Los Angeles FC di Vela, Rossi e compagni. Non è la prima volta che lo svedese ex Milan e Inter si scaglia duramente contro il livello medio della MLS: a cadenza più o meno regolare, d'altronde, Zlatan ha spesso e volentieri affondato diverse stilettate, come quando nell'agosto del 2018 definì ridicola la squalifica inflittagli per non aver preso parte agli All-Star Game della MLS, dicendo di venire dal mondo reale.

Ibrahimovic, in foto con la maglia dei Galaxy, festeggia un gol in MLS.

Ibrahimovic e il ricordo dei derby più caldi d'Europa

Sempre tornando al discorso derby, considerato come l'intervista vertesse più che altro sull'introduzione alla stracittadina di LA, King Zlatan ha ricordato quali fossero i derby più caldi e passionali vissuti nell'arco della sua lunga carriera, riservando parole al miele per la Milano calcistica da lui conquistata sia su sponda nerazzurra che su quella rossonera.