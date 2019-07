Il manager degli Spurs racconta le sue sensazioni prima e dopo la finale di Madrid persa contro il Liverpool: "Forse avrei pensato che era il momento di farsi da parte, dopo invece sentivo che non poteva finire così."

19/07/2019

La scorsa stagione Mauricio Pochettino è andato a un passo dallo scrivere la storia. Alla sua quinta stagione sulla panchina del Tottenham Hotspur il manager argentino, che nelle due sessioni di calciomercato non ha ricevuto alcun rinforzo, ha confermato il club londinese tra le prime quattro squadre della Premier League e lo ha inoltre trascinato fino a Madrid, alla finale che avrebbe assegnato la Champions League 2018/2019.

Superato facilmente il Borussia Dortmund agli ottavi di finale, il Tottenham è stato protagonista di due doppie sfide al cardiopalma vinte contro Manchester City e Ajax, gare ricche di emozioni che lo hanno portato dove mai era arrivato prima: la finale di Champions League, una gara che avrebbe potuto cambiare la storia e cambiare il futuro dello stesso Pochettino.

È lo stesso manager degli Spurs a confessarlo in un'intervista a Sky Sports, raccontando come l'eventuale vittoria della Champions avrebbe creato i presupposti per un suo addio al club, che sarebbe arrivato con la consapevolezza di aver fatto il massimo. Il netto 2-0 con cui il Liverpool si è imposto sul Tottenham ha però allontanato questa eventualità, dando semmai una nuova carica a Pochettino.

Pochettino ha parlato anche dell'addio di Trippier, volato in Spagna all'Atletico Madrid: "È normale cercare nuove sfide."

Tottenham, Pochettino è pronto a ripartire: "Vogliamo ripeterci, amo le grandi sfide"

Proprio così. Dopo cinque stagioni decisamente positive, pur senza trofei messi in bacheca, Mauricio Pochettino era pronto a lasciare in caso di vittoria della Champions, ma la sconfitta incassata contro il Liverpool lo ha invece convinto a restare, a ripartire con una nuova consapevolezza. L'argentino ha ancora molto da dire, e da dare, prima di pensare alle voci che da tempo ormai lo vogliono sulla panchina di numerosi top club europei.

Forse, con un risultato diverso, dopo la finale potevi pensare "ok, forse questo è il momento giusto per lasciare il club, lasciare e dargli la possibilità di cominciare un nuovo capitolo con un nuovo allenatore" Ma dopo la finale ho sentito che non poteva finire così, che non era il modo migliore per concludere questa storia. Non sono una persona che evita di affrontare i problemi o le situazioni difficili. Amo le grandi sfide, e naturalmente quella di ripartire con una nuova mentalità, per provare a ripetere una stagione simile, mi emoziona e motiva moltissimo.

Sarebbe stato tutto diverso in caso di vittoria della Champions League, su questo Pochettino non ha alcun dubbio a livello personale.

Avrei potuto prendere una decisione diversa se avessimo vinto la finale? Sicuramente. Quando arrivi a toccare la gloria, a raggiungerla, ti senti diverso da prima. I calciatori si sentono diversi. La sfida stessa diventa diversa.

"Il mercato? Sono cose che riguardano giocatori e società"

La stagione che sta per cominciare sarà comunque una sfida diversa per Pochettino e per il suo Tottenham, che intanto è intervenuto sul mercato a distanza di 517 giorni dall'ultimo acquisto prelevando dal Lione Tanguy Ndombele. Costato 72 milioni, acquisto più costoso di sempre nella storia degli Spurs, il suo arrivo è stato seguito da quello di Jack Clarke e dalla partenza del terzino Kieran Trippier, che indosserà la maglia dell'Atletico Madrid.

È stata una decisione di Kieran, me l'ha comunicata il giorno precedente alla nostra partenza per la tournée asiatica. Mi ha detto che aveva accettato l'offerta dell'Atletico Madrid. Amava essere un calciatore del Tottenham ed era felice di lavorare con noi, ma a 28-29 anni un calciatore ha bisogno di nuove sfide, di scoprire nuove cose.

L'addio di Trippier potrebbe non essere l'unico dell'estate. Nella squadra capace di sfiorare la vittoria della Champions sono diversi i nomi, più o meno importanti, che sembrano pronti a lasciare Londra: il danese Christian Eriksen si è unito al gruppo ma pensa sempre al Real Madrid, Danny Rose è nel mirino del PSG, Alderweireld piace alla Roma e anche N'Koudou e Janssen cercano nuove opportunità.