Novità e sorprese nella lista di convocati di Marco Giampaolo per le amichevoli estive del club rossonero.

di Redazione Fox Sports - 19/07/2019 16:19 | aggiornato 19/07/2019 16:26

27 i convocati di Marco Giampaolo per la tournée in Usa del Milan. Novità, sorprese e volti inaspettati sono presenti nella lista diramata dal mister rossonero, con il nome di Jack Bonaventura che rappresenta sicuramente la più bella notizia.

Il centrocampista infatti, operato per un intervento di pulizia alla cartilagine del ginocchio sinistro, potrà iniziare presto a lavorare con il gruppo, pur non potendo scendere in campo per le prossime amichevoli con Bayern Monaco e Benfica.

Nella lista del Milan si può vedere anche il nome di Daniel Maldini, figlio d'arte e terza generazione in rossonero di una famiglia storica per questo club. Tra i giovani aggregati alla prima squadra per questa fase della preparazione, anche l'attaccante brasiliano Luan Capanni, strappato quindi in via ufficiale alla selezione Primavera della Lazio.