I bianconeri puntano il giovane dei blaugrana, fuori dal progetto di Valverde. Concorrenza del Betis Siviglia e il giocatore dribbla: “Ci penso dopo l’Europeo”.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 19/07/2019 14:45 | aggiornato 19/07/2019 14:50

Non si ferma la Juventus. E dopo il botto De Ligt, si pensa al calciomercato in uscita e non solo. In casa bianconera è sempre forte la filosofia di programmazione: si cercano nuovi talenti per la squadra che verrà. Ecco che gli occhi si sono posati su Juan Miranda del Barcellona.

Il terzino classe 2000 sta brillando con la maglia della Spagna all’Europeo Under 19 in Armenia. Di lui si parla da tanto, l’estate scorsa i blaugrana gli hanno fatto firmare un bel rinnovo, una mossa per puntare su di lui. Ma Valverde non la pensa più così.

Stando a quanto riporta il quotidiano As, il Barça ora si vorrebbe liberare di lui. La Juventus ha presentato un’offerta, in lista c’è pure il Betis Siviglia. Il club andaluso rappresenterebbe un ritorno: dal 2008 al 2014 infatti, ha vestito la maglia della sua città natale.

Juventus, occhi su Miranda: piace il terzino del Barcellona

Calciomercato Juventus, occhi su Miranda: il terzino del futuro

Programma senza interruzione la Juventus. Pellegrini, De Ligt, Demiral, Romero, tutti affari conclusi in questa sessione di calciomercato che guarda al futuro. Ma il processo di ringiovanimento potrebbe non essere finito. In Spagna, il quotidiano As, lancia i bianconeri su Juan Miranda. Il giovane terzino del Barcellona, impegnato con la Nazionale spagnola all’Europeo Under 19 in Armenia, è finito sulla lista della spesa della Vecchia Signora.

Sta brillando con le Furie Rosse e già da mesi si parla di lui come un ottimo prospetto. Il Barcellona però, e il tecnico Valverde in prima persona, non ci credono molto. Così si aprono le porte della cessione. Un assist per la Juventus. Che avrebbe gia presentato un'offerta. Rifiutata per ora.

Lo scenario

Miranda ha esordito già con la maglia del Barcellona: tre partite in Coppa del Re e una in Champions League contro il Tottenham. Il terzino non rientra comunque nei piani dei blaugrana, che vogliono un giocatore con maggiore esperienza come alternativa a Jordi Alba. Piace Junior Firpo del Betis e come contropartita stanno pensando proprio di inserire il giovane Miranda. Che avrebbe una clausola inserita nel suo contratto: prestito qualora ci fosse un’offerta di un club della prima divisione spagnola. Il giocatore intanto, seguito da vicino in Armenia dalla Juventus, non ci pensa:

Non guardo cosa accade all’esterno, non vedo i social. Voglio solo vincere l’Europeo con questa maglia.

Sabato giocherà contro l’Italia nel match che chiuderà la fase a gironi del Gruppo A. Per il futuro ci sarà ancora tempo.