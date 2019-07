Il nuovo acquisto dei bianconeri parla dopo l'annuncio ufficiale del suo acquisto da parte dei campioni d'Italia: "Sarri è uno dei motivi per cui sono qui".

di Daniele Minuti - 19/07/2019 09:46 | aggiornato 19/07/2019 10:29

Il giorno tanto atteso è arrivato: Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore della Juventus e rilascerà le sue prime dichiarazioni da nuovo membro della rosa bianconera nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium.

L'incontro del nuovo difensore dei campioni d'Italia con i giornalisti si terrà alle 10:00 per permettere poi ai calciatori allenati da Maurizio Sarri di prepararsi per la partenza per il summer tour asiatico che porterà i bianconeri prima a Singapore e poi in Cina.

L'ormai ex capitano dell'Ajax ha parlato ieri nella sua ultima intervista sul canale tematico dei Lancieri e oggi De Ligt si siede nella sala stampa del suo nuovo stadio per pronunciare le sue prime parole dopo l'annuncio del suo arrivo a Torino.

De Ligt parla in conferenza stampa dopo il suo arrivo alla Juventus

Juventus, le parole di De Ligt in conferenza stampa

La conferenza stampa è iniziata alle ore 10:00 ed è visibile sul canale ufficiale JuventusTV o su quello YouTube della società bianconera.

In prima fila nella sala stampa c'erano il direttore sportivo Fabio Paratici, il vicepresidente Pavel Nedved e l'agente del giocatore Mino Raiola. Con le sue prime parole da bianconero, De Ligt ha parlato del suo percorso di crescita.

Ovviamente sono ancora giovane e ho avuto grande esperienza con l'Ajax in prima squadra, sicuramente voglio crescere ancora e imparare dai calciatori che ci sono qui il più possibile.

Le prime sensazioni da giocatore della Juventus e quelle legate all'addio ai Lancieri. In più è arrivato un commento all'ormai famosa chiacchierata con Cristiano Ronaldo dopo la finale di Nations League.

È un grande passo, il primo lontano dall'Olanda quindi devo abituarmi. È stato un onore vedere il benvenuto dei tifosi bianconeri al mio arrivo. Ronaldo? In quel momento stavo ancora decidendo e vedere un grande come CR7 chiedermi di raggiungerlo è stato un onore. Per me era molto importante crescere lontano dall'Ajax e ho deciso dopo la finale, spero di dare il meglio qui.

De Ligt ha commentato l'indiscrezione su una sua telefonata con Maurizio Sarri durante la trattativa.

È vero, ho parlato al telefono con lui per conoscerlo. Lui è una delle ragioni per cui sono venuto qui, ho sentito parlare benissimo del suo gioco e del suo modo di difendere. Le mie foto con la maglia della Juventus? In quel momento ero un grande fan di Cannavaro, ho sempre ammirato i bianconeri.

L'olandese ha parlato del primo impatto coi suoi nuovi tifosi.

Avevo già giocato qui ed ero rimasto sorpreso dalle urla durante la partita, non vedo l'ora di giocare in questo stadio e di renderli felici. La Champions League? Disputeremo 4 competizioni e vogliamo vincerle tutte, questa è la mentalità della Juventus.

Altri dettagli sulla sua decisione di arrivare a Torino e di rifiutare la corte di Barcellona e Paris Saint-Germain.

L'Italia è il paese ideale per i difensori, la Juventus mi ha voluto e sono orgoglioso di essere qui. In Serie A si parla di marcature e in Olanda di costruzione, penso possiamo migliorarci a vicenda. Il prezzo pagato per me non è un problema, la pressione è normale e per essere un buon calciatore bisogna saperla gestire.

De Ligt ha scelto la maglia numero 4 e ha spiegato il motivo che lo ha portato a chiederlo anche alla Juventus.

Per me è speciale, ci ho sempre giocato ed era libero: voglio portare avanti l'eredità dei passati giocatori che lo hanno indossato.

Gli obiettivi dell'ex capitano dell'Ajax con la sua nuova maglia sono chiari e ambiziosi.