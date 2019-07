L'Huddersfield non metterà lo sponsor diagonale sulla prima maglia

Inizialmente criticato, e a rischio indagine dalla Football Association, lo sponsor diagonale era solo una temporanea trovata pubblicitaria.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 19/07/2019 19:17 | aggiornato 19/07/2019 19:22

Allarme rientrato, per il sollievo dei tifosi. Ma anche capolavoro mediatico del club e dello sponsor. In questi termini potremmo riassumere la vicenda della nuova maglia da casa dell'Huddersfield, balzata agli onori della cronaca negli ultimi giorni per il gigantesco sponsor dell'agenzia di scommesse Paddy Power su una fascia obliqua frontale.

🙌 Here it is!



👕 #htafc can today reveal the ACTUAL @UmbroUK home kit!



😁 The shirt is part of @paddypower's new #SaveOurShirt campaign; an initiative that is backing a move towards unbranded football kits, effectively returning the shirt back to the fans.



More 👇 — Huddersfield Town (@htafc) July 19, 2019

La maglia, indossata nell'amichevole contro il Rochdale mercoledì scorso, aveva subito sconvolto tifosi e appassionati per via dell'enorme (e inusuale) scritta con il nome dello sponsor, posizionata su una fascia piuttosto larga in diagonale da sinistra a destra sul davanti. Un oltraggio all'iconicità della divisa, per molti, e un segno dei tempi giudicato fin troppo estremo, pur in un'epoca in cui la parte commerciale è fondamentale nella vita dei club.

In realtà la nuova maglia dell'Huddersfield non avrà nessuno sponsor e, anzi, la scelta della scritta "Paddy Power" così grossa e invadente è stata mirata (e temporanea) per sensibilizzare l'opinione pubblica proprio contro il ruolo sempre più eccessivo e dannoso che i marchi commerciali stanno avendo nel calcio.

Le maglie indossate nell'amichevole contro il Rochdale saranno messe all'asta per beneficenza

Inghilterra, l'Huddersfield non metterà lo sponsor sulla nuova maglia

Anche la Football Association inglese aveva annunciato un'indagine all'indomani della comparsa della maglia incriminata nel match contro il Rochdale. In Inghilterra, infatti, ci sono parametri molto rigidi su quanto grande debba essere uno sponsor sulle maglie da gioco: una singola porzione di non più di 250 centimetri quadrati dev'essere occupata dagli sponsor (situazione chiaramente superata dalla scritta sulla maglia dell'Huddersfield).

Victor Corcoran, direttore generale di Paddy Power, era preparato al moto di proteste contro la nuova maglia, e ha spiegato come tutto facesse parte di una precisa campagna di sensibilizzazione che l'agenzia di scommesse sta portando avanti a favore di un maggior numero di maglie senza sponsor:

Il tema della sponsorizzazione sulle maglie ha raggiunto livelli ormai estremi e irrispettosi dei club. Certo, gli sponsor sono una parte importante del calcio, ma la maglia dovrebbe rimanere qualcosa di sacro.

Il direttore commerciale dell'Huddersfield, Sean Jarvis, si è detto dispiaciuto che i tifosi siano stati coinvolti loro malgrado in questo caos improvviso, ma ha anche assicurato che le maglie con lo sponsor diagonale sono state prodotte in numero limitato solo per l'amichevole contro il Rochdale e che verranno messe all'asta per beneficenza: la nuova maglia da casa dei Terriers sarà senza sponsor, sperando che in futuro altri club seguano questo esempio virtuoso.