Seggiolini installati al Moccagatta di Alessandria per Torino-Debrecen

di Antonio Cunazza - 19/07/2019 08:47 | aggiornato 19/07/2019 08:50

Con il ritorno del primo turno preliminare di Europa League giocato nella serata di giovedì, è arrivata l'ufficialità: sarà il Debrecen l'avversario del Torino allo Stadio Moccagatta di Alessandria, nel primo impegno dei granata verso i gironi del torneo continentale.

Gli ungheresi del Debrecen hanno tenuto l'1-1 nella gara di ritorno in Albania contro il Kukesi, difendendo l'ampia vittoria per 3-0 dell'andata e prenotando il biglietto per Torino con vista su Alessandria. Come già noto da diversi giorni, infatti, sarà lo stadio dei grigi a ospitare il match europeo, vista l'indisponibilità dell'Olimpico granata, ma negli ultimi giorni si è lavorato al massimo per preparare l'impianto piemontese all'evento.

Il Moccagatta, inaugurato nel 1929, si è rifatto il look proprio per questa grande serata di calcio internazionale, grazie all'installazione dei seggiolini in Gradinata Nord che ne hanno certificato la capienza massima anche per i parametri UEFA: giovedì 25 luglio saranno 6mila i posti a disposizione per la gara d'andata del preliminare con Belotti e compagni.

L'installazione dei seggiolini anche in curva nord era forse già nella mente e nei programmi della dirigenza dei "grigi", ma probabilmente per uno step futuro da legare anche a un'eventuale promozione in Serie B (quest'anno sfumata al primo turno playoff). Invece l'occasione di ospitare il Toro ha forzato i tempi.

1800 seggiolini rossi, con schienale alto 30 cm come da regolamento, installati in Gradinata Nord, grazie anche all'aiuto economico arrivato direttamente dal presidente del Torino, Urbano Cairo. Il Moccagatta, che già era stadio di "categoria UEFA 2" prima di questo intervento, avrebbe potuto comunque ospitare il match ma solo tenendo chiusi i settori senza seggiolini (compresa la Nord) e vedendo quindi scendere la capienza a poco meno di 4mila posti.

⚠️ Lavori in corso

💺 Ecco i primi seggiolini (rossi) in gradinata Nord per ospitare 2mila tifosi in più del @TorinoFC_1906 per l'esordio in @EuropaLeague

🏟 Stadio #Moccagatta

📲 news sito @SkySport

📽 Immagini su Sky Sport 24

📸 ⤵️ pic.twitter.com/bHdFBKvtNk — Paolo Aghemo (@AghemoPaolo) July 18, 2019

L'installazione dei seggiolini, invece, ha completato gli interventi iniziati con il restyling della tribuna due anni fa e passati dal rinnovamento della gradinata Rettilineo (tribuna distinti) nei mesi scorsi: ora il Moccagatta è a tutti gli effetti, e al massimo della sua capienza, uno stadio di livello europeo e, dopo il banco di prova in Europa League, potrà rappresentare anche un esempio importante per tutte le altre squadre di Serie C