Le Volpi del deserto trionfano al Cairo, riportando in patria il trofeo continentale a 29 anni di distanza dalla prima e ultima volta: decisivo il gol iniziale di Bounedjah. Altra gran partita di Bennacer, perno della squadra.

di Michele Pedrotti - 19/07/2019 22:55 | aggiornato 20/07/2019 11:45

È tutto pronto al Cairo per una finale inedita della Coppa d'Africa: non ci sono infatti i padroni di casa dell'Egitto di Salah, eliminati agli ottavi dal Sudafrica, bensì Senegal e Algeria. Gli uomini di Cissé, che finora hanno raggiunto la finale soltanto una volta nella storia (persa nel 2002 contro il Camerun, con lo stesso Cissé in campo da capitano), hanno impressionato per solidità difensiva e talento offensivo. Per gli ultimi 90 minuti, però, mancherà un pilastro difensivo come Kalidou Koulibaly, squalificato.

Dall'altra parte, le Volpi del deserto giocano per riportare in Algeria un trofeo che manca da quasi trent'anni. Era il 1990 quando i nordafricani trionfarono in casa contro la Nigeria, e ora la sensazione è questa generazione possa riportare un intero popolo nell'olimpo del calcio africano. Così è, perché al termine di una sfida nervosa e delicata sono proprio gli uomini di Belmadi a trionfare.

A decidere il match è un gol piuttosto bizzarro di Bounedjah, arrivato dopo nemmeno 90 secondi di gioco. Un successo costruito lavorando molto sulla forza del gruppo, coronato dal talento di Mahrez e di Bennacer. Il centrocampista classe '97, promesso sposo del Milan, è stata la vera rivelazione di questa edizione. Corsa, tecnica ed energia preziosissime per i la nazionale nordafricana. E Giampaolo non può far altro che sorridere, come sta facendo un Paese che vive di calcio e che ora può festeggiare.

Gioia generale dell'Algeria, che vince la Coppa d'Africa 2019

Coppa d'Africa, l'Algeria sblocca subito la Finale

Un minuto e venti di gioco, e l'Algeria si porta subito in vantaggio. Bennacer è bravissimo in interdizione a centrocampo, poi a lanciare in profondità Bounedjah che calcia da fuori area trovando la deviazione di Sané: la palla si alza molto, sembra quasi innocua, ma per la sorpresa di Gomis e di tutto lo stadio la palla finisce in porta. Secondo gol in questa Coppa d'Africa per l'attaccante dell'Al-Sad, pesantissimo anche dal punto di vista emotivo.

Per il Senegal, infatti, è un durissimo colpo. La squadra di Cissé, che non aveva ancora subìto gol in questa competizione, sembra tramortita e timorosa di giocare la palla. La prima reazione arriva al 27', quando Saivet ci prova dalla lunga distanza su punizione trovando però la risposta di M'Bolhi. Il canovaccio del primo tempo però sembra ormai chiaro, con l'Algeria che aspetta e il Senegal che prova a far girare il pallone cercando varchi.

A 10' dall'intervallo grandissima giocata di M'Baye Niang, che prova il mancino volante dai 25 metri spaventando non poco M'Bolhi. Il tiro dell'ex milanista finisce alto di un soffio, ma da quel momento i Leoni appaiono più lucidi e chiudono meglio il primo tempo. Gli algerini però sono molto attenti, chiudono benissimo gli spazi e rischiano poco. Gli animi, già piuttosto caldi, si infiammano subito dopo il fischio finale con una rissa che vede protagonista anche il napoletano Ounas, in panchina ma comunque con la testa nel match.

Nella ripresa gli algerini resistono

Succede poco nei primi 15' del secondo tempo, ma al 60' un episodio rischia di far cambiare le sorti del match. Sarr si prende la fascia destra, mette in mezzo il pallone e Guedioura colpisce con il braccio. Per l'arbitro è calcio di rigore, ma riguardando le immagini il braccio destro del

Cinque minuti più tardi ottima chance per Niang, lanciato in profondità a Mané e bravo a superare il portiere con un dribbling. Rimasto praticamente a porta vuota da posizione comunque non ottimale, il classe '94 calcia altissimo con il destro buttando via forse la miglior occasione della partita per i senegalesi. Aumenta sempre più la pressione dei ragazzi di Cissé, vicini al pareggio con un destro potente ma centrale di Sibaly che trova le mani di M'Bolhi.

Provano il tutto per tutto i Leoni nel finale, ma non c'è più tempo: l'Algeria vince la Coppa d'Africa 2019, e la festa può partire.