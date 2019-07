Calciomercato, una girandola che coinvolgerebbe pure Cutrone e André Silva per arrivare all'attaccante argentino dell'Atletico Madrid.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/07/2019 07:47 | aggiornato 19/07/2019 07:52

Dopo un Correa, eccone un altro. Se il primo tentativo di calciomercato, quello per il Joaquin della Lazio, si è spento sul nascere (Lotito non lo cede), il Milan adesso può provarci per Angel, attaccante dell'Atletico Madrid.

In questo caso la valutazione del cartellino è ancora più alta (circa 55 milioni), ma a differenza dell'omonimo biancoceleste, questo Correa non è considerato incedibile dai proprietari del suo cartellino. Per riuscire a concretizzare il colpo, però, servirà una specie di partita a scacchi, un gioco a incastri per il quale il club rossonero si è affidato a uno dei re del calciomercato, Jorge Mendes.

Con la sua regia, infatti, il Milan vorrebbe muovere varie pedine: André Silva dovrebbe trovare spazio nel Monaco, Patrick Cutrone nel Wolverhampton (guarda caso due club molto "vicini" al super procuratore portoghese). Da queste cessioni potrebbero entrare i soldi necessari per convincere l'Atletico Madrid a cedere Angel Correa. E la società rossonera avrebbe finalmente il suo Correa.