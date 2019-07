Il Pipita aggregato al resto della squadra per la prossima fase del ritiro, Chiellini resta a casa per la riabilitazione.

di Redazione Fox Sports - 19/07/2019 15:43 | aggiornato 19/07/2019 15:48

L'idea è sempre quella di venderlo, la trattativa di calciomercato con la Roma è in fase avanzata. Ma dal momento che Higuain è ancora della sua idea di voler restare a Torino per giocarsi le sue chance, la Juventus ha deciso di sfruttarlo e portarlo con sé in tournée. A differenza di quanto fatto ad esempio dall'Inter con Icardi, lasciato a casa, Maurizio Sarri ha deciso di valutare l'argentino in questa fase di ritiro.

Il Pipita parte, ma indossando una maglia inedita per lui, la numero 21. E questo nonostante il 9 sia rimasto libero... Chissà che non sia un indizio di calciomercato. Resta a casa invece Chiellini, per un lieve fastidio al polpaccio sinistro che gli farà continuare la preparazione al Juventus TC.