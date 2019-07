L'allenatore dell'Inter parla prima della partita con il Manchester United: "Conosco da tempo il centravanti, ma è ancora dei Red Devils".

Alla vigilia della sfida contro il Manchester United valida per l'International Champions Cup, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Ovviamente il discorso non poteva che partire da Romelu Lukaku, che il tecnico avrebbe voluto a sua disposizione e invece si ritroverà come avversario:

Sapete che mi piace, ma è un giocatore del Manchester United. Lo conosco molto bene, già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea. Domani abbiamo un match importante, a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra.

Per quanto riguarda Icardi, nessun cambiamento dal punto di vista dell'Inter:

La sua situazione è chiara, come lo è stato il club. Non rientra nel progetto Inter. Nainggolan? Anche su di lui la società è stata chiara, anche lui è fuori dal progetto, contro il Manchester United giocherò senza attaccanti. Non è semplice giocare contro squadre come i Red Devils e la Juventus senza punte, ma il mercato è ancora aperto e stiamo valutando giocatori da cedere e da prendere. È difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione in entrata e in uscita, sono fiducioso anche se mi aspettavo che fossimo più avanti.

