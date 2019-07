Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021, il club bavarese ha intenzione di prolungare l'accordo fino al 2023. "Prima però bisogna comprare dei rinforzi".

di Franco Borghese - 19/07/2019 15:07 | aggiornato 19/07/2019 15:11

Una mossa importante, ma non la priorità. Il calciomercato del Bayern Monaco sembra essere in stallo. Il club bavarese non riesce a trovare i sostituti di Arjen Robben, Franck Ribery e James Rodriguez. In realtà i giocatori da prendere al loro posto sarebbero anche stati individuati, ma acquistarli si sta rivelando particolarmente complicato. Al punto che per correre ai ripari Niko Kovac ha chiesto al club di prendere i suoi connazionali Ivan Perisic e Mario Mandzukic, rispettivamente in uscita da Inter e Juventus.

Le idee del tecnico sono state bocciate, la società è sicura di riuscire a chiudere per uno dei giocatori individuati a inizio calciomercato. Leroy Sané non sembra però intenzionato a lasciare il Manchester City, mentre Chelsea e Barcellona non vogliono vendere Callum Hudson-Odoi e Ousmane Dembélé. Infine il Bayern Monaco non sarebbe convinto delle qualità di Timo Werner: ed ecco che la situazione è sempre più complicata.

Per questo a Monaco hanno deciso di aspettare che si sblocchino trattative importanti (per esempio quelle legate a Neymar e Pogba) prima di tornare alla carica per i vari profili individuati. Anzi, in queste ultime ore il Bayern si sarebbe mosso in tutt'altra direzione, provando a sondare il terreno con Robert Lewandowski per ottenere il rinnovo del contratto.

Calciomercato Bayern Monaco, si va verso il rinnovo di Lewandowski

L'attaccante polacco classe 1988 ha il contratto in scadenza nel 2021. L'idea del Bayern Monaco è quella di trovare un nuovo accordo che duri fino al 2023. Di fatto Lewandowski finirebbe la carriera al Bayern. L'idea stuzzica l'ex Borussia Dortmund, che vuole però assicurarsi che il club continui ad avere l'ambizione di vincere la Champions League. Nei giorni scorsi ha chiesto ai dirigenti di sbrigarsi a comprare qualche giocatore perché con la rosa ristretta (solo 17 giocatori) gli allenamenti a suo avviso non possono essere impostati al giusto livello.

Ora Lewandowski sfrutta la trattativa di calciomercato relativa al suo rinnovo per tornare alla carica e chiedere al club di comprare giocatori all'altezza:

Stiamo trattando il rinnovo. Non so quanto durerà questa fase, ma siamo sulla buona strada. Ci sono tante cose che possono essere decisive e gli acquisti sono una di queste. Ho parlato con la proprietà, ho avuto informazioni. Al momento stanno lavorando al mercato in entrata, questione importante per il futuro del club. Ma non è la questione più importante relativa al mio rinnovo.

Insomma, in questa fase di stallo il Bayern Monaco ne approfitta per portarsi avanti nel discorso rinnovi. Anche se è evidente a tutti che non è questa la priorità del club: servono degli acquisti. E il più in fretta possibile.