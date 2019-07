Durante le sue vacanze, la Pulce non perde occasione per fare due scambi con il figlio, sfidando tre bambini sulla spiaggia.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 19/07/2019 10:40 | aggiornato 19/07/2019 10:44

"Facciamo una partitella? Noi due contro voi tre...". Non importa lo squilibrio numerico tra le due compagini, nelle sfide sulla spiaggia questi "particolari" possono essere facilmente compensati da porte leggermente più piccole o da altre regole create ad hoc sul momento.

E poi i tre bambini che stavano giocando in quel momento per conto loro, non potevano proprio dire no ai due sfidanti d'eccezione. Due che portano un cognome decisamente conosciuto. I due "forestieri" in questione erano infatti Mateo e Leo Messi, che sulla spiaggia del Caribe (Porto Rico) hanno dato vita a questa sfida che è stata immortalata dai passanti.

Il risultato non è dato sapersi, ma una certezza c'è: ovviamente la sfida dei due Messi è stata subito accettata dai tre bambini...