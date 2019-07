Doppio appuntamento con la IAAF Diamond League in programma al London Stadium di Stratford nel pomeriggio del 20 e 21 Luglio. Differita Sabato 20 Luglio su Sky Sport Arena dalle 18.30 alle 20.30 e Domenica 21 Luglio su Sky Sport 1 dalle ore 15 alle 17.

19/07/2019

Londra vivrà due pomeriggi di grande atletica con i tradizionali Anniversary Games, secondo la denominazione ufficiale data dagli organizzatori della British Athletics a partire dall’edizione del 2013 come una sorta di lascito (o legacy usando la parola inglese) dell’indimenticabile Olimpiade londinese del 2012 nello stadio del Parco Olimpico dedicato a Queen Elizabeth nel quartiere di Stratford nella East London vicino a Canary Wharf e a Greenwich. E’ ancora vivo negli appassionati britannici il ricordo del “Super Saturday” delle Olimpiadi di Londra, quando il team di casa vinse tre ori nella stessa serata con Mo Farah, Jessica Ennis e Greg Rutherford.

Lo stadio ora chiamato London Stadium è diventato il tempio del team della Premier League di calcio del West Ham, ma per due giorni all’anno è “the home of british athletics”. Il meeting londinese è stato il teatro di tanti momenti memorabili nelle ultime edizioni come i successi di Usain Bolt, le volate di Mo Farah, il primato del mondo dei 100 ostacoli di Kendra Harrison, il record britannico dei 1500 metri di Laura Muir e il primo meno 11 secondi sui 100 metri di Dina Asher Smith.

La due giorni londinese sarà nel segno di Dina Asher Smith, Laura Muir e Katarina Johnson Thompson, le tre “golden girls” dell’atletica britannica. Come ogni anno il meeting avrà una grande copertura televisiva in Gran Bretagna sul primo canale della BBC, a testimonianza della grande passione dei britannici per l’atletica.

Il meeting londinese ha richiamato 20 campioni del mondo in carica, 10 medaglie d’oro olimpiche.

100 metri femminili: Dina vs the World

La gara più attesa è la sfida dei 100 metri femminili in programma Domenica pomeriggio. Si disputeranno le batterie alle 14.15 prima della finale fissata per le 16.55 inglesi. Gli organizzatori hanno presentato la gara dello sprint femminile come “Dina vs the World”, la sfida tra la londinese Dina Asher Smith e le migliori sprinter del mondo Elaine Thompson, Dafne Schippers e Marie Josée Ta Lou. Il quartetto ha vinto un totale di 39 medaglie olimpiche e mondiali, europee e del Commonwealth.

Nel 2018 Asher Smith ha vissuto la migliore stagione della sua carriera vincendo tre medaglie d’oro europee a Berlino sui 100m (10”85), sui 200m (21”89) e nella 4x100 (41”88). In questa stagione Asher Smith ha corso i 100 metri in 10”94 a Roma e in 10”91 a Losanna e ha vinto le prime due gare di Diamond League a Doha in 22”26 e a Stoccolma in 22”18 sui 200 metri.

Nell’edizione 2015 degli Anniversary Games Asher Smith corse i 100 metri in 10”99 diventando la prima sprinter della storia ad infrangere la barriera degli 11 secondi.

Il pubblico di casa farà il tifo anche per Asha Phillip (campionessa europea sui 60 metri indoor a Belgrado 2017), la giovane Imani Lansiquot (campionessa europea under 20 con la staffetta 4x100 a Eskilstuna 2015 e sprinter con un personale di 11”09 realizzato in questa stagione a La Chaux de Fonds).

Shelly Ann Fraser Pryce torna sulla pista che le regalò il secondo titolo olimpico consecutivo nel 2012. Lo scorso anno the “Pocket Rocket” vinse i 100 metri del meeting in Londra in 10”97 realizzando il suo primo crono sotto gli 11 secondi dopo la maternità. In questa stagione la fuoriclasse giamaicana ha sfiorato il record personale due volte correndo in 10”73 ai Campionati nazionali di Kingston e in 10”74 a Losanna.

Le altre sprinter giamaicane in gara sono Jonielle Smith e Natasha Morrison, quarta e sesta in 11”04 e in 11”18 ai Campionati nazionali 2019.

Per gli atleti del paese caraibico gareggiare a Londra sarà come correre in casa per la presenza sugli spalti di tanti fans giamaicani emigrati a Londra.

Dafne Schippers ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera a Londra nel 2017 quando ha vinto il secondo titolo mondiale consecutivo sui 200 metri in 22”05. La fuoriclasse olandese ha vinto due volte agli Anniversary Games nel 2015 in 10”92 sui 100 metri e nel 2016 in 22”13 sui 200 metri e si è classificata seconda sui 100m in 10”97 nel 2017.

Marie Josée Ta Lou ha vinto le tre medaglie più importanti sempre in Gran Bretagna: due volte argento ai Mondiali di Londra sui 100 e sui 200 metri e ancora una volta seconda ai Mondiali Indoor sui 60 metri alle spalle della connazionale Murielle Ahouré, anche lei in gara a Londra. In questa stagione Ta Lou ha vinto a Stanford in 11”02 e si è classificata terza a Losanna in 10”93.

Ahouré ha debuttato in questa stagione con un secondo posto al meeting di Sotteville Le Rouen in 11”23 e correrà la prima gara di Diamond League a Londra. Nel 2018 ha vinto la finale della Diamond League di Zurigo in 11”01. In Gran Bretagna ha vinto il titolo mondiale indoor sui 60 metri in 6”97 e due edizioni del meeting British Indoor Grand Prix nel 2013 (6”99) e nel 2015 (7”10) a Birmingham.

Arriva in ottime condizioni di forma anche la nigeriana Blessing Okagbare, che ha vinto due gare di Diamond League in questa stagione sui 100m a Rabat in 11”09 battendo Ta Lou e sui 200m in 22”05 a Stanford.

Oltre alle britanniche saranno in gara altre sprinter europee in grado di vincere medaglie internazionali come la tedesca Gina Luckenkemper e la polacca Ewa Swoboda. Luckenkemper ha migliorato il suo record personale di 10”95 in occasione delle batterie dei Mondiali di Londra 2017 e ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di Berlino in 10”98.

Swoboda ha vinto il titolo europeo indoor a Glasgow 2019 sui 60 metri in 7”09 e ha bissato l’oro continentale under 23 di due anni fa a Gavle sui 100 metri fermando il cronometro in 11”15.

Completa il cast la trinidegna Michelle Lee Ahye, campionessa del Commonwealth a Gold Coast 2018 e finalista mondiale a Pechino 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016.

200 metri femminili: Elaine Thompson e KJT guidato il cast

La due volte campionessa dei 100 e dei 200 metri Elaine Thompson ha scelto di correre i 200 metri non validi per il punteggio della Diamond League. Sulla distanza più lunga la giamaicana ha stabilito il miglior tempo mondiale dell’anno con 22”00 ai Campionati giamaicani di Kingston. Nell’ambito della Diamond League ha vinto i 100 metri al Golden Gala di Roma in 10”89 e si è classificata seconda sui 200 metri a Stoccolma (22”66), a Stanford (22”21) e a Montecarlo (22”44). La fuoriclasse giamaicana ha vinto due volte agli Anniversary Games sui 200m in 22”10 nel 2015 e sui 100m in 10”94 nel 2017. Ai Mondiali di Londra di due anni fa non era al meglio della forma e dovette accontentarsi del quinto posto in finale sui 100 metri.

La fuoriclasse britannica delle prove multiple Katarina Johnson Thompson disputerà due gare sui 200 metri e nel salto in lungo in un doppio test in vista del prossimo eptathlon ai Mondiali di Doha. KJT, come viene chiamata l’atleta di Liverpool in Gran Bretagna, ha vinto tre ori ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018, agli Europei Indoor di Glasgow 2019 e ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018 nell’eptathlon e l’argento agli Europei all’aperto di Berlino 2018. Lo scorso Maggio ha vinto al meeting di Goetzis per la seconda volta in carriera stabilendo il record personale e la migliore prestazione mondiale dell’anno con 6813 punti. Sui 200 metri vanta un personale di 22”79 in una delle sue specialità migliori.

Il terzo grande nome è quello della svizzera Mujinga Kambundji, che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e si è classificata tre volte quarta sui 100 e sui 200 metri e nella staffetta 4x100 agli Europei di Berlino 2018. La velocista elvetica si è trasferita a Londra da un anno per allenarsi con il coach scozzese Steve Fudge. Completano il quadro dei protagonisti l’olandese Jamile Samuel (bronzo sui 200m agli Europei di Berlino 2018), le giamaicane Shillonie Calvert Powell e Shashalee Forbes, terza e quarta ai recenti Campionati nazionali di Kingston sui 200 metri.

100 metri maschili: De Grasse contro Hughes e Simbine

Il canadese André De Grasse è tornato ai suoi migliori livelli in questa stagione scendendo due volte sotto i 20 secondi con 19”91 a Ostrava e 19”92 a Losanna. Era dai giorni del secondo posto dietro a Usain Bolt nella finale olimpica di Rio 2017 che non scendeva sotto i 20 secondi. Il tre volte medagliato olimpico (argento sui 200m e due volte bronzo nei 100 metri e nella staffetta 4x100) ha realizzato un personale stagionale di 10”05 a Ostrava.

Il britannico originario di Anguilla Zharnel Hughes proverà a fare meglio del secondo posto in 9”97 ottenuto nell’edizione dell’anno scorso. Hughes, allenato da Glenn Mills (coach di Usain Bolt), ha vinto il titolo europeo a Berlino 2018 in 9”95 e ha realizzato due volte il personale stagionale di 9”97 al Prefontaine Classic e al meeting di Kingston.

Un altro sprinter in gara con un personale al di sotto dei 10 secondi in questa stagione è Il sudafricano Akani Simbine, che ha corso in 9”95 a Shanghai. Simbine si è classificato quinto in finale alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e ai Mondiali di Londra 2017.

Il giamaicano Yohan Blake torna sulla pista di Londra dove vinse tre medaglie alle Olimpiadi 2012 (argento sui 100 e sui 200 metri alle spalle di Usain Bolt e oro con la staffetta 4x100). Il campione del mondo di Daegu 2011 ha realizzato il personale di 9”69 a Losanna nel 2012. Blake si è classificato quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 preceduto di due centesimi di secondo da De Grasse nel loro unico scontro diretto. Blake ha vinto il titolo giamaicano a Kingston in 9”96.

Arriva in buone condizioni di forma l’ivoriano Arthur Cissé, che ha vinto nell’ultimo meeting di Sotteville Le Rouen in 10”13 e ha un personale stagionale di 10”01 realizzato a Praga.

Il britannico Adam Gemili, campione europeo a Zurigo 2014 sui 200 metri e quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 sempre sulla distanza, correrà sulla pista nel meeting della sua città dove vinse la medaglia d’oro ai Mondiali di Londra 2017 con la staffetta 4x100. Dopo un infortunio subito alle World Relays Gemili è tornato con un buon 10”12 a Padova.

I fans di casa potranno applaudine James Ellington, che torna a gareggiare due anni e dopo un grave incidente in motocicletta.

5000 metri femminili: Hassan a caccia di un nuovo record

Una settimana dopo aver demolito il record del mondo sul miglio detenuto dal 1996 da Svetlana Masterkova correndo in 4’12”33 a Montecarlo, la fuoriclasse olandese Sifan Hassan va a caccia di un’altra grande prestazione cronometrica sulla pista che le ha regalato la medaglia di bronzo sui 5000 metri ai Mondiali di Londra 2017. L’atleta di origini etiopi trasferitasi in Olanda a 15 anni come rifugiata politica ha stabilito anche il record europeo dei 3000 metri correndo in uno straordinario 8’18”49 (quarto miglior tempo mondiale di sempre) a Stanford e ha corso i 1500 metri in 3’55”93 a Rabat.

Hassan potrebbe attaccare il record europeo dei 5000 metri da lei stesso realizzato a Rabat nel 2018 con 14’22”34. In pericolo anche il record del meeting detenuto da Tirunesh Dibaba con 14’33”65 dal 2009.

Hassan rinnova il duello con l’altra fuoriclasse Hellen Obiri, campionessa del mondo sui 5000 metri a Londra 2017 e vincitrice delle ultime due edizioni della Diamond League di specialità. Obiri detiene il quarto miglior tempo di sempre con 14’18”37 stabilito a Roma nel 2017. Nella passata edizione degli Anniversary Games Hassan realizzò il record del meeting sul miglio in 4’14”71 precedendo Obiri, che nell’occasione stabilì il record keniano con 4’16”15.

L’altro grande nome in gara è la keniana Agnes Tirop, vincitrice a Stoccolma sui 5000 metri in 14’50”82. In carriera vanta il bronzo ai Mondiali di Londra 2017 sui 10000 metri, l’oro ai Mondiali di corsa campestre di Guiyang 2015 a 19 anni e un personale di 14’24”24 sui 5000 metri stabilito a Rabat nel 2018.

Il cast delle atlete africane comprendente tre atlete con un personale al di sotto dei 14’30” è completato dalla keniana Lilian Rengeruk, terza ai Mondiali di cross di Kampala 2017 e vincitrice sui 3000m al meeting di Londra in 8’41”51, dall’etiope Letesenbet Gidey, due volte campionessa mondiale under 20 di corsa campestre e vincitrice ai recenti Trials etiopi dei 10000 metri in 30’37”89 (migliore prestazione mondiale dell’anno), da Margaret Chelimo, vincitrice al meeting di Hengelo sui 5000 metri in 14’37”22 davanti a Sifan Hassan, da Caroline Chepkoech Kipkirui, seconda nella finale della Diamond League di Bruxelles sui 5000m in 14’27”55, e da Beatrice Chebet, oro ai Mondiali di cross di Ahrus nella gara juniores. Da seguire anche Lonah Salpeter, atleta israeliana per matrimonio ma keniana di origini e vincitrice del titolo europeo dei 10000 metri agli Europei di Berlino 2018.

Il pubblico britannico sosterrà il trio formato da Laura Weightman, Elish McColgan e Melissa Courtney. Weightman, atleta allenata dal grande mezzofondista inglese Steve Cram, ha migliorato di recente i record personali con 8’26”07 sui 3000m a Stanford e 4’17”60 sul miglio a Montecarlo. La scozzese McColgan, figlia d’arte della campionessa mondiale dei 10000m di Tokyo 1991 Elish McColgan, ha vinto l’argento sui 5000m agli Europei di Berlino e ha stabilito i record personali sui 1500m con 4’00”97 e sui 5000m con 14’47”94. La gallese Courtney ha vinto il bronzo ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018 sui 1500 metri.

1500 metri femminili: Super sfida tra Muir e Klosterhalfen

La beniamina del pubblico britannico Laura Muir sfiderà la tedesca Konstanze Klosterhalfen in una gara che promette grandi prestazioni cronometriche. Come sempre in Gran Bretagna Muir sarà seguita con trepidazione dai fans di casa, che non faranno mancare il sostegno per una delle campionesse più amate dell’atletica britannica. La dottoressa in veterinaria scozzese entrò nella storia del mezzofondo britannico nel 2016 quando strappò il record britannico dei 1500 metri alla campionessa “Dame” Kelly Holmes fermando il cronometro in 3’57”49, tempo successivamente migliorato nello stesso anno a Parigi con 3’55”22. Ai Mondiali di Londra 2017 Muir andò vicina al podio sui 1500 metri con il quarto posto entusiasmando lo Stadio Olimpico stracolmo di gente. Nelle ultime stagioni l’allieva del coach Andy Young ha vinto il doppio titolo dei 1500 e dei 3000 metri nelle ultime due edizioni degli Europei Indoor di Belgrado 2017 e di Glasgow 2019, due trofei dei diamanti nel 2016 e nel 2018 e gli Europei outdoor di Berlino 2018 sui 1500 metri. Nelle ultime due edizioni degli Anniversary Games Muir ha corso il miglio facendo registrare il record personale con 4’18”03 nel 2017. Nella Diamond League 2019 Laura ha realizzato il record stagionale correndo in 3’56”73 a Roma.

Konstanze Klosterhalfen ha stabilito il record nazionale fermando il cronometro in uno straordinario 8’20”07 a Stanford nella scia di Sifan Hassan. Klosterhalfen, ora trasferitasi negli Stati Uniti per allenarsi con il coach americano Pete Julian nell’ambito del Nike Oregon Project, ha vinto la medaglia d’argento sui 3000 metri agli Europei Indoor di Glasgow 2019 alle spalle di Laura Muir e ha vinto il miglio dei Millrose Games di New York lo scorso Febbraio stabilendo il record nazionale con 4’19”08. Ha già gareggiato nel recente passato in Inghilterra ottenendo come miglior risultato un secondo posto sui 3000 metri in 8’29”89 al meeting di Birmingham.

Tra le altre protagoniste annunciate vanno ricordate le atlete che hanno dato vita ad una delle più grandi gare degli ultimi anni al meeting di Rabat: la marocchina Rababe Arafi (autrice del record nazionale con un eccellente 3’58”84 a Rabat e quinta nel miglio a Montecarlo in 4’18”42), l’ugandese Winnie Nanyondo (primato nazionale di 3’59”56), l’etiope Gudaf Tsegay (3’57”40). Completano il quadro delle atlete iscritte l’etiope Axumawit Embaye (seconda ai Mondiali Indoor di Sopot 2014), la canadese Gabriela Debues Stafford (terza nel miglio di Montecarlo con il record nazionale di 4’17”87), la giovane polacca Sofia Ennaoui (seconda agli Europei di Berlino 2018 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019), Dawit Seyaum (oro ai Mondiali Under 20 di Eugene 2014) e la giovane britannica Jemma Reekie (campionessa europea under 23 sugli 800 e sui 1500 metri a Gavle settimana scorsa).

800 metri maschili: Super duello tra Amos e Korir

Si preannuncia una sfida su ritmi super veloci tra Nijel Amos e Emmanuel Korir. Amos arriva a Londra nel miglior momento della sua carriera. A Montecarlo il fuoriclasse del Botswana ha vinto fermando il cronometro in un sensazionale 1’41”89. Si tratta del miglior tempo a livello mondiale dal giorno della finale olimpica del 2012 allo Stadio Olimpico di Londra quando David Rudisha realizzò il record del mondo con 1’40”91 battendo Amos, che nell’occasione migliorò il primato del mondo juniores con 1’41”73 ed eguagliò la terza migliore prestazione mondiale di sempre di Sebastian Coe. Pochi giorni dopo la gara sul doppio giro di pista di Montecarlo Amos è sceso sotto i 45 secondi sui 400 metri correndo in 44”99 al meeting di Padova.

Emmanuel Korir cerca il bis del successo dell’anno scorso quando si impose in un eccellente 1’42”05 diventando il sesto ottocentista di sempre, mentre Amos si classificò quarto in 1’43”29. In questa stagione Korir ha realizzato il miglior tempo di 1’44”01 in occasione del terzo posto a Losanna.

Come Amos, anche Korir vanta un record personale sui 400 metri al di sotto dei 45 secondi. Sul giro di pista il keniano ha fatto registrare l’ottavo miglior tempo mondiale dell’anno con 44”55 ai Campionati keniani e un record personale di 44”21 realizzato lo scorso anno.

Amos ha avuto la meglio su Korir nei precedenti scontri diretti sugli 800 disputati quest’anno a Doha in 1’44”29 e a Rabat in 1’45”57.

Un altro ottocentista keniano in grado di correre su ritmi molto veloci è Ferguson Rotich, secondo a Losanna in 1’43”93 e a Montecarlo con il record personale di 1’42”54. Rotich ha una passione speciale per il calcio inglese e ha persino cambiato il suo nome in onore del Manager del Manchester United Sir Alex Ferguson.

Un altro grande ottocentista in grado di inserirsi è il keniano Wycliffe Kinyamal, campione del Commonwealth di Gold Coast 2018 e vincitore della tappa di Losanna in 1’43”78. Attenzione anche agli esperti polacchi Adam Kszczot (vice campione del mondo a Pechino 2015 e a Londra 2017) e Marcin Lewandowski (oro europeo indoor a Glasgow 2019 e argento continentale all’aperto a Berlino 2018 sui 1500 metri). Attenzione anche al portoricano Wesley Vazquez (primato nazionale battuto con 1’44”40 a Montecarlo), ai britannici Kyle Langford (quarto nella finale dei Mondiali di Londra 2017) e Elliot Giles (terzo agli Europei di Amsterdam 2016) e allo svedese Andreas Kramer (argento agli Europei di Berlino 2018).

5000 metri maschili: Crippa all’assalto del record italiano di Antibo

Londra potrebbe portare ancora una volta fortuna ai colori italiani. Un anno dopo il volo da 2.02m di Elena Vallortigara nel salto in alto nell’edizione 2018, Yeman Crippa andrà all’attacco del record italiano di Salvatore Antibo stabilito nell’edizione del 1990 del Golden Gala disputata a Bologna con 13’05”59. Il bronzo europeo di Berlino 2018 ha migliorato il record personale di oltre nove secondi fermando il cronometro in 13’09”52 al Golden Gala di Roma.

Crippa torna nella capitale britannica due settimane dopo aver vinto la Coppa Europa dei 10000 metri in 27’49”79. La gara dei 5000m è in programma Sabato 20 Luglio alle 15.13 (ora italiana).

Il maggiore interesse in chiave mondiale è legato alla presenza di Jakob Ingebrigtsen, che torna a correre per la prima volta sulla distanza più lunga un anno dopo il titolo europeo vinto a Berlino. Il più giovane dei tre fratelli norvegesi è diventato il primo atleta “millennial” a vincere un titolo europeo assoluto e si è confermato vincendo anche la medaglia d’oro sui 3000 metri e l’argento sui 1500 metri agli Europei Indoor di Glasgow.

Il “wonderkid” dell’atletica norvegese arriva all’appuntamento londinese in grande forma dopo i due secondi posti sui 1500m a Losanna in 3’30”16 (record europeo under 20) e a Montecarlo (3’30”47). Nella finale degli Europei si è imposto stabilendo il record europeo under 20 con 13’17”06. In quella gara Crippa sfiorò il podio continentale classificandosi quarto. Il record norvegese dei 5000m non appartiene alla famiglia Ingebrigtsen, ma a Marius Bakken, che fermò il cronometro in 13’06”39 a Roma nel 2004.

Le stelle africane da seguire sono il keniano Rhonex Kipruto e Hagos Gebrihwet. Kipruto ha vinto il titolo mondiale juniores a Tampere sui 10000 metri nel 2018. Lo scorso 30 Maggio ha vinto i 10000 metri al meeting di Stoccolma in 26’50”16. Hagos Gebriwhet cercherà di riscattarsi dopo l’errore di Losanna, dove ha sferrato l’attacco troppo presto credendo che mancasse solo un giro. A metà settimana Gebriwhet si è imposto nei Trials etiopi dei 10000 metri validi come selezione per i Mondiali di Doha stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno.

Gebriwhet ha vinto due medaglie ai Mondiali (argento a Mosca 2013 e bronzo a Pechino 2015) e il bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e il titolo della Diamond League nel 2016. Da seguire anche il keniano Nicholas Kipkorir Korir, terzo a Oslo sui 3000 metri in 7’34”85 e atleta dal personale di 12’57”90 sui 5000m stabilito a Hengelo.

Il migliore atleta di casa è lo scozzese Andrew Butchart, l’unico europeo in grado di battere Crippa a Roma e leader continentale stagionale con 13’09”33 stabilito nella tappa italiana della Diamond League.

Emsley Carr Mile: Tefera, Filip Ingebrigtsen e il britannico Grice nella più tradizionale delle distanze inglesi

L’Emsley Carr Mile fu inaugurato nel 1953 per ricordare la memoria di Emsley Carr, storico direttore di News of the World. Si corre sul miglio (la distanza più classica del mondo anglosassone) ed è una delle gare più amate dagli inglesi. L’albo d’oro di questa gara comprende nomi leggendari come l’attuale Presidente della IAAF Lord Sebastian Coe, Steve Ovett, Haile Gebrselassie, Bernard Lagat e Hicham El Guerrouj.

Il nome più importante è il diciottenne etiope Samuel Tefera, primatista mondiale indoor con il 3’31”04 realizzato al meeting indoor di Birmingham nello scorso Febbraio e autore del record personale all’aperto di 3’31”39 a Losanna in questa stagione. Il teenager etiope affronterà il norvegese Filip Ingebrigtsen, bronzo sui 1500 metri ai Mondiali di Londra 2017, e il neozelandese Nick Willis, due volte medagliato olimpico (argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio de Janeiro 2016). La tradizione del mezzofondo britannico maschile in grande crescita in questo periodo verrà portata avanti da Charlie Da’Vall Grice, quarto a Montecarlo con un eccellente record personale di 3’30”62, e da Jake Wightman, bronzo agli Europei di Berlino e ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast nel 2018 e figlio d’arte di Geoff Wightman, ex maratoneta e speaker delle grandi manifestazioni di atletica britanniche e dei Mondiali di Londra 2017.

400 metri femminili: Sfida sul filo del centesimo tra Naser e Seyni

Si preannuncia spettacolare e incerta la sfida tra la vice campionessa del mondo Salwa Naser e la rivelazione stagionale Amyina Seyni del Niger. Le prime due sfide stagionali di Rabat e Losanna hanno regalato duelli testa a testa incerti fino all’ultimo. A Losanna Naser ha mantenuto l’imbattibilità vincendo in 49”17 (secondo miglior tempo della sua carriera dopo il 49”08 di Montecarlo nel 2018), ma ha dovuto contenere la rimonta sul rettilineo finale di Aminatou Seyni, che è scesa sotto il muro dei 50 secondi per la prima volta in carriera fermando il cronometro in 49”19.

Naser vinse la medaglia d’argento sui 400 metri ai Mondiali di Londra 2017 con l’allora record del Barhein di 50”06 battendo Allyson Felix e Shaunae Miller Uibo. Pochi giorni dopo debuttò in Diamond League vincendo a Birmingham. In questa stagione si è già imposta anche a Shanghai (50”65), a Roma (50”26), a Szekesfervahr (50”13) e ai Campionati asiatici (51”34).

Seyni salì sulla ribalta in Italia vincendo al Palio della Quercia di Rovereto nel 2018 in 50”69. Ha debuttato in Diamond League con il secondo posto a Rabat in 50”24.

In gara ci sarà la giamaicana Shericka Jackson, quarta al mondo in questa stagione con il 49”78 realizzato in occasione dei Campionati nazionali di Kingston dove ha battuto Anastasia Le Roy e la medaglia di bronzo dei Mondiali di Mosca 2013 Stephanie Ann McPherson. In chiave europea da seguire la campionessa europea dei 400 e della staffetta 4x400 di Berlino 2018 Justyna Swiety Ersetic, e la britannica Laiviai Nielsen, quarta a Losanna in 51”31.

Lancio del disco maschile: Super duello oltre i 70 metri tra Stahl e Dacres

Si preannuncia una super sfida tra lo svedese di mamma finlandese Daniel Stahl e il giamaicano Fedrick Dacres, vincitore del Diamond Trophy nel 2018. Stahl ha vinto le prime due gare di Diamond League a Doha (70.56m) e a Stoccolma (69.57m) e ha perso solo una volta in questa stagione in occasione del meeting di Rabat. Nel meeting marocchino ha sfiorato i 70 metri con 69.94m ma è stato battuto da Dacres, che ha realizzato il record della Diamond League con la straordinaria misura di 70.78m.

Stahl si è confermato su livelli altissimi migliorando il suo record svedese con 71.86m ai Campionati di Società svedesi. Nelle ultime tre gare ha battuto Dacres a Szekesfehrvar con 68.77m e a Varberg con 70.89m e ha vinto a Karlstad con 68.93m. Lo scandinavo ha realizzato un totale di sette lanci stagionali oltre i 70 metri (quattro dei quali nella stessa gara di Varberg) e ha vinto sei gare consecutive e otto delle ultime dieci competizioni. L’obiettivo è battere il record del meeting detenuto da Gerd Kanter dal 2010 con 67.82m.

Nel cast sono presenti molti degli atleti saliti sul podio nelle più importanti manifestazioni internazionali: il lituano Andrius Gudzius, campione mondiale a Londra 2017 ed europeo a Berlino 2018 davanti a Stahl, il campione olimpico Christoph Harting, campione olimpico a Rio de janeiro 2016, il polacco Piotr Malachowski, oro ai Mondiali di Pechino 2015 e agli Europei di Amsterdam 2016 e quattro volte vincitore della Diamond League nel 2010, 2014, 2015 e 2016, e l’austriaco Lukas Weisshaidinger, bronzo agli Europei di Berlino 2018. Da seguire anche l’australiano Matthew Denny, campione del mondo under 18 a Donetzk 2013 e vincitore alle Universiadi di Napoli 2019 con 65.27m e il norvegese Ola Isene Stunes, quinto nelle liste mondiali stagionali con 67.78m.

Salto triplo maschile: Taylor sfida Pichardo sulla pedana delle vittorie alle Olimpiadi e ai Mondiali

Christian Taylor torna sulla pedana che gli ha regalato le vittorie più importanti della sua carriera alle Olimpiadi 2012 (17.81m) e ai Mondiali 2017 (17.68m). Il due volte campione olimpico e tre volte iridato ha già vinto agli Anniversary Games con 17.78m nel 2016, anno del suo secondo titolo olimpico a Rio de Janeiro. Il triplista allenato dal coach Rana Reider ha dimostrato di essere in grandi condizioni di forma vincendo entrambi i duelli con Pichardo a Szekesfehrvar con l’eccellente salto da 17.93m pur con troppo vento a favore e a Montecarlo con 17.82m. In carriera Taylor ha superato tre volte la magica barriera dei 18 metri sempre nel 2015 (18.04 a Doha, 18.06 a Losanna e 18.21m ai Mondiali di Pechino) ed è in vantaggio per 13-7 nei precedenti confronti diretti con Pichardo.

Pichardo ha battuto Taylor in occasione del record personale di 18.06m nella fantastica gara del meeting di Doha nel 2015. Nelle prime quattro gare di questa stagione il portoghese di origini cubane ha superato i 17 metri in tre occasioni con un miglior risultato da 17.47m ottenuto a Roma.

Il campione olimpico di Pechino 2018 Nelson Evora torna a Londra dove conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali di tre anni fa alle spalle di Christian Taylor e Will Claye. Da seguire anche il rappresentante del Burkina Faso Fabrice Zhango, quarto a Roma con 17.30m e a Montecarlo con 17.33m e primatista africano indoor con 17.58m realizzato a Parigi Bercy lo scorso inverno.

Salto con l’asta femminile: Sfida ad alta quota tra Stefanidi, Sidorova e Bradshaw

Gara molto attesa dal pubblico britannico per la presenza della beniamina Holly Bradshaw, atleta salita sulla ribalta nel 2012 con il bronzo ai Mondiali Indoor di Istanbul con 4.70m. Negli anni successivi la britannica ha vinto il titolo europeo indoor a Goteborg 2013, il bronzo agli Europei di Berlino 2018 con 4.75m e l’argento agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 4.75m. E’ stata due volte finalista alle Olimpiadi (sesta a Londra 2012 e quinta a Rio de Janeiro 2016 e settima ai Mondiali di Londra 2017. Nella stagione outdoor 2019 ha saltato 4.72m a Losanna e 4.70 nel meeting di salto con l’asta tedesco di Jockgrim.

L’astista più in forma del momento in gara è la russa Anzhelika Sidorova, campionessa europea indoor a Glasgow 2019 con 4.85m e argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 con 4.90m. In questa stagione ha realizzato il personale indoor con 4.91m a Madrid e si è classificata due volte seconda a Rabat con 4.77m e a Losanna con 4.72m.

La campionessa olimpica, mondiale ed europea Ekaterini Stefanidi cercherà di riscattare i tre nulli alla misura d’ingresso dell’ultima gara disputata a Losanna. In questa stagione la fuoriclasse greca ha vinto la tappa della Diamond League di Shanghai con 4.72m e si è classificata quarta agli Europei Indoor di Glasgow.

Malgrado la rinuncia di Sandi Morris per un infortunio alla schiena la gara si preannuncia di ottimo livello con tante altre protagoniste di questa stagione: la cubana Yarisley Silva, campionessa del mondo a Pechino e vincitrice al meeting francese di Sotteville le Rouen con 4.70m, la canadese Alysha Newman, primatista nazionale con il 4.77m realizzato pochi giorni fa a Jockgrim, le svedesi Angelica Bengtsson, bronzo agli Europei di Amsterdam 2016 e vincitrice al Golden Gala 2019 con il primato nazionale di 4.76m e Michaela Meijer, seconda ai Mondiali under 2009 a Bressanone e quinta agli Europei di Amsterdam 2016.

Salto in alto maschile: Ritorno in Diamond League di Barshim

Grande attesa per il ritorno di Mutaz Barshim in Diamond League a 13 mesi di distanza dal grave infortunio alla caviglia sinistra subito al meeting ungherese di Szekesfehrvar durante il tentativo di battere il record del mondo alla quota di 2.46m. Il fuoriclasse del Qatar torna allo Stadio Olimpico di Stratford dove ha vinto il bronzo alle Olimpiadi nel 2012 e il titolo iridato nel 2017 quando superò la quota di 2.35m. Non ha mai vinto agli Anniversary Games, dove ha ottenuto come miglior risultato un terzo posto nel 2015 alle spalle degli azzurri Marco Fassinotti e Gianmarco Tamberi. Barshim ha debuttato in questa stagione il 23 Giugno al meeting di Sopot in Polonia vincendo con 2.27m.

La starting list è guidata dal russo Ilya Ivanyuk, bronzo europeo a Berlino 2018 e vincitore al recente meeting di Szekesfehrvar con 2.33m. Torna a Londra anche il siriano Majd Eddin Ghazal, che vinse il bronzo ai Mondiali 2017 con 2.29m alle spalle di Barshim. Gli altri protagonisti in gara sono l’ucraino Andiy Protsenko, vice campione europeo a Zurigo 2014 e altista dal personale di 2.40m, il bulgaro Thjomir Ivanov, vincitore alle Universiadi di Napoli con 2.30m, il britannico Tom Gale, secondo ai Campionati Europei Under 23 di Gavle, l’australiano Hamish Kerr, vincitore ai Campionati dell’Oceania con 2.30m, e l’australiano Matthew Sawe, campione africano con 2.30m ad Asaba nel 2018.

Salto in lungo maschile: Nuovo duello tra Echevarria e Manyonga

Nuova sfida tra il cubano Juan Miguel Echevarria e il sudafricano Luvo Manyonga, che hanno vinto il titolo più importante della loro carriera proprio in Gran Bretagna. Manyonga e Echevarria occupano la seconda e la terza posizione delle liste mondiali stagionali rispettivamente con 8.35m e 8.34m.

Manyonga ha vinto il titolo mondiale a Londra nel 2017 e ha stabilito il record degli Anniversary Games nella passata edizione con 8.58m. Saranno presenti anche gli altri due sudafricani Ruswahl Samaai e Zarck Visser. Samaai ha vinto il bronzo ai Mondiali di Londra con 8.32m e ha un personale stagionale di 8.21m.

Echevarria ha vinto il primo titolo iridato della sua carriera a Birmingham con 8.46m precedendo di due centimetri Manyonga. Il cubano ha vinto le ultime tre gare a Rabat (8.34m), Ostrava (8.34m) e Losanna (8.32m). In carriera ha realizzato il salto più lungo degli ultimi 23 anni con l’eccellente 8.83m realizzato a Stoccolma nel 2018 anche se con vento a favore irregolare.

Proveranno ad inserirsi nella lotta per i primi posti gli altri due saltatori compresi tra i primi cinque delle liste mondiali stagionali: il greco Miltiadis Tentoglou, campione europeo a Berlino e vincitore ai Campionati Europei Under 23 a Gavle 2019 con 8.32m, e il giamaicano Tajay Gayle, vincitore a Shanghai con 8.24m e al meeting di Kingston con 8.30m. Completano il cast lo statunitense Trumaine Jefferson e il britannico Dan Bramble, primo e secondo al meeting di Padova rispettivamente con 8.03m e 7.96m.

Salto in lungo femminile: Mihambo, Reese e Johnson Thompson

La tedesca Malaika Mihambo guida la starting list con l’eccellente misura di 7.07m (migliore prestazione mondiale dell’anno) realizzata al Golden Gala di Roma, dove ha battuto Brittney Reese. La fuoriclasse statunitense ha vinto uno dei quattro titoli mondiali all’aperto della sua carriera a Londra nel 2017 l’oro olimpico nella capitale britannica nel 2012 e il suo terzo oro ai Mondiali Indoor a Birmingham 2018.

Mihambo, campionessa europea a Berlino 2018, si è messa in luce di recente anche nella velocità stabilendo il record personale sui 100 metri con 11”21. Reese ha ottenuto come migliori risultati stagionali 6.95m a Long Beach e 7.01 con troppo vento a favore a Chula Vista in California.

Katarina Johnson Thompson farà le prove generali in vista della gara di eptathlon dei Mondiali di Doha in una delle sue miglior specialità dove vanta un argento ai Mondiali Indoor di Sopot 2014 e l’oro ai Mondiali Under 20 di Barcellona 2012. Agli Anniversary Games l’eptathleta di Liverpool ha ottenuto un successo nel 2016 con 6.84m.

Le altre protagoniste sono le britanniche Shara Proctor (argento ai Mondiali di Pechino con il record nazionale di 7.07m e bronzo agli Europei di Berlino 2018) e Lorraine Ugen (campionessa britannica nel 2018 con 7.05m e terza ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018), l’ucraina Maryna Bekh Romanchuk (argento agli Europei di Berlino 2018 e vincitrice alle Universiadi di Napoli 2019), la giamaicana Tissanna Hickling (campionessa giamaicana nel 2019 con 6.78m) e l’australiana Brooke Stratton (seconda ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018).

400 ostacoli maschili: Warholm torna nello stadio del titolo mondiale

Il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm gareggia per la seconda edizione consecutiva nello stadio dove conquistò il primo grande titolo da senior della sua carriera ai Mondiali del 2017. Nella passata edizione degli Anniversary Games lo scandinavo vinse stabilendo il personale e il record europeo under 23 con 47”65, migliorato successivamente di un centesimo di secondo in occasione della vittoria agli Europei di Berlino nel 2018. Warholm ha iniziato alla grande la stagione 2019 vincendo il titolo europeo indoor sui 400 metri a Glasgow eguagliando il record continentale di Thomas Schoenlebe con 45”05. Nella stagione outdoor ha demolito il record europeo dei 400 metri ostacoli detenuto dal 1995 da Stephane Diagana fermando il cronometro in 47”33 (terzo migliore mondiale dell’anno) ai Bislett Games di Oslo.

Warholm rinnova il duello con il rappresentante delle Isole Vergini Britanniche Kyron McMaster, vincitore delle ultime due finali della Diamond League a Zurigo davanti al norvegese nel 2017 e nel 2018 e autore di un personale di 47”54 realizzato a Parigi nel 2018. Torna a Londra anche il turco Yasmani Copello, argento ai Mondiali 2017 e agli Europei di Berlino 2018 con il record personale di 47”81. La starting list vede al via gli statunitensi Byron Robinson e Amere Lattin, primo e secondo al meeting di Padova, e l’estone Rasmus Magi, argento agli Europei di Zurigo 2014.

400 metri maschili: Samba punta al personale

Il dominatore mondiale dei 400 ostacoli Abderrahman Samba gareggia sui 400 metri per il secondo anno consecutivo agli Anniversary Games di Londra. Nella passata edizione il fuoriclasse del Qatar realizzò il personale con un ottimo 44”62, tempo migliorato successivamente di due centesimi di secondo con 44”60 a Pretoria in Sudafrica. Settimana scorsa si è classificato secondo sul giro di pista senza barriere a Montecarlo in 45”00. Sui 400 ostacoli ha vinto ai Campionati asiatici di Doha in 47”51 e al meeting di Shanghai in 47”27 (secondo miglior crono mondiale dell’anno). Detiene il secondo tempo della storia sui 400 ostacoli sotto i 47 secondi con il 46”98 realizzato a Parigi nel 2018.

Un altro protagonista dell’edizione 2018 degli Anniversary Games in gara sul giro di pista è il giamaicano Akeem Bloomfield, che si impose sui 200 metri con il record personale di 19”81. Bloomfield si è classificato secondo alle NCAA Finals 2018 sui 400 metri in 43”94. Gli altri nomi più importanti in gara sono il botswano Baboloki Thebe, campione africano e medaglia d’argento ai Giochi del Commonwealth nel 2018, l’altro giamaicano Demish Gaye, finalista ai Mondiali di Londra 2017. Il rappresentante delle Barbados Jonathan Jones, quarto ai Campionati NCAA 2019 in 44”64.

400 ostacoli femminili: Hejnova favorita

La due volte campionessa mondiale Zuzanna Hejnova guida la starting list con l’ottimo 54”11 realizzato in occasione del secondo posto a Losanna. La fuoriclasse ceca ha ottenuto anche due terzi posti a Roma (54”82) e a Montecarlo (54”82). A Londra vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012. Le altre protagoniste annunciate sono la campionessa mondiale di Londra 2017 Kori Carter, le giamaicane Janieve Russell (vincitrice ai Giochi del Commonwealth 2018) e Rushell Clayton (prima ai Campionati giamaicani in 54”73), l’ucraina Anna Ryzhikova e la britannica Meghan Beesley, seconda e terza agli Europei di Berlino 2018, e la rappresentante delle Barbados Tia Adane Belle (54”18 di personale stabilito in questa stagione).

200 metri maschili: Desalu corre la prima gara di Diamond League all’estero

L’azzurro Eseosa Fostine Desalu disputerà il primo 200 metri della sua carriera in un meeting della Diamond League all’estero. Lo scorso anno il velocista cremonese di origini nigeriane è diventato il secondo sprinter italiano di sempre con 20”13 in occasione del sesto posto nella finale degli Europei di Berlino 2018. Meglio di Desalu ha fatto soltanto Pietro Mennea con il record europeo di 19”72 tuttora imbattuto. Desalu ha realizzato il secondo miglior tempo della sua carriera con il 20”26 realizzato a La Chaux de Fonds a fine Giugno. L’azzurro ritroverà come avversario principale il britannico Nethaneel Mitchell Blake, argento agli Europei di Berlino in 20”04 e secondo velocista di sempre nel suo paese sui 200 metri con 19”95 alle spalle di John Regis. Ai blocchi di partenza ci saranno il panamense Alsonso Edward, argento mondiale a Berlino 2009 in 19”81 alle spalle di Usain Bolt e tre volte vincitore della Diamond League, il giamaicano Rasheed Dwyer, campione nazionale nel 2019 a Kingston in 20”23, il britannico originario di Antigua and Barbuda Miguel Francis, vincitore al meeting di Grenada in 20”16 nel 2019 ma autore di un personale di 19”88, il cinese Xie Zhenye, campione asiatico a Doha nel 2018 in 20”33, il portacolori di Barbados Mario Burke, quarto ai Campionati NCAA in 20”11, il giapponese Yuki Koike, secondo sui 100 metri al meeting di Padova in 10”11, e il britannico Shemar Boldizsar, neo campione europeo under 23 a Gavle 2019 in 20”89.

100 ostacoli femminili: Amusan contro le giamaicane Tapper e Williams

Alcune delle migliori statunitensi non saranno presenti perché concentrate sulla preparazione ai prossimi Campionati statunitensi in programma a fine Luglio, ma sarà una gara molto interessante per la presenza della nigeriana Tobi Amusan, che è salita al terzo posto nelle liste mondiali stagionali grazie all’eccellente 12”49 realizzato Martedì scorso nel meeting francese di Sotteville Le Rouen. Amusan ha vinto il titolo NCAA nel 2017 e i titoli dei Giochi del Commonwealh di Gold Coast e dei Campionati africani di Asaba nel 2018. Amusan affronterà la giamaicana Danielle Williams, grande protagonista della prima parte della stagione con la vittoria a Doha in 12”66 e il secondo posto a Montecarlo in 12”52.

In gara ci saranno tante protagoniste degli ultimi meeting italiani: la giamaicana Megan Tapper, vincitrice a Padova in 12”63, la statunitense Tiffani McReynolds, seconda a Padova in 12”72, la campionessa NCAA 2018 Jasmine Camacho Quinn, prima a Lignano Sabbiadoro e quarta a Padova.

Le migliori europee tra le iscritte sono le ultime due campionesse continentali Cindy Roleder della Germania (Amsterdam 2016) e Elvira Herman della Bielorussia (Berlino 2018) e l’olandese Nadine Visser, bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e oro degli Europei Indoor di Glasgow 2019 e le britanniche Cindy Ofili (quarta alle Olimpiadi di Rio 2016) e Alicia Barrett (argento agli Europei Indoor di Grosseto 2017).

Completano il quadro delle protagoniste la statunitense Nia Ali, due volte campionessa mondiale indoor a Sopot 2014 e a Portland 2016 e argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, la bahamense Pedrya Seymour, finalista olimpica a Rio de Janeiro, e la statunitense Queen Claye, seconda al meeting di Sotteville le Rouen in 12”63.

110 ostacoli maschili: McLeod contro Pozzi

La sfida tra il campione olimpico e mondiale Omar McLeod e il britannico Andy Pozzi è molto attesa dal pubblico di casa anche se la gara dei 110 ostacoli non assegna punti per la Diamond League. McLeod torna per la prima volta sulla pista dell’Olympic Stadium di Stratford dal giorno in cui conquistò il primo titolo mondiale all’aperto due anni fa in 13”04. In questa stagione il caraibico ha vinto la tappa della Diamond League di Shanghai in 13”12 e si è classificato terzo a Stratford in 13”29.

Il tifo del pubblico di casa sarà tutto per l’ostacolista britannico di origini italiane Andy Pozzi, che ha vinto il titolo mondiale indoor sui 60 ostacoli nel 2018 a Birmingham a pochi chilometri dalla sua città natale Stratford Upon Avon (la patria di William Shakespeare). Pozzi è tornato in buone condizioni in questa stagione sotto la guida del coach cubano Santiago Antunez a Formia e si è classificato due volte secondo a Roma in 13”29 e a Rabat in 13”30.

La starting list presenta altri grandi nomi come il giamaicano Ronald Levy, oro ai Giochi del Commonwealth 2018 e vincitore ai campionati nazionali di Kingston in 13”23, i francesi Pascal Martinot Lagarde, campione europeo a Berlino 2018, e Wilhelm Belocian, oro mondiale juniores a Eugene 2014 e secondo alle Universiadi di Napoli 2019, il cinese Xie Wenjiun, campione asiatico a Doha e secondo al meeting di Shanghai in 13”17 alle spalle di McLeod, e il sudafricano Antonio Alkana, campione africano nel 2016 e primatista nazionale con 13”11.

Lancio del giavellotto femminile: Lee Barber contro Hussong

Si sfidano le due giavellottiste più in forma del momento, l’australiana Kelsey Lee Barber e la tedesca Christin Hussong, campionessa europea a Berlino 2018. Lee Barber ha stabilito il record personale di recente vincendo al meeting di Lucerna con 67.70m battendo Hussong. La tedesca ha vinto la prima gara della Diamond League della sua carriera a Losanna con il personale stagionale di 66.59m. Il livello è simile a quello di una finale mondiale con altre due specialiste in grado di lanciare il giavellotto oltre i 67 metri nel 2019: la campionessa europea di Amsterdam 2016 Tatsiana Khaladovich della Bielorussia (67.22m) e l’argento europeo di Berlino 2018 Nikola Ogrodnikova (67.40m). Al via anche la leggenda del giavellotto ceco Barbora Spotakova, che a Londra ha vinto il titolo olimpico nel 2012 e l’oro mondiale nel 2017 e la croata Sara Kolak, campionessa olimpica a Rio de Janeiro 2017. Spotakova vinse un fantastico duello con Kolak agli Anniversary Games nel 2017 con misure super per entrambe (68.26m della ceca contro il lancio da 67.83m della croata).

Staffette 4x100: Gran Bretagna contro il resto del mondo

Tornano nel programma degli Anniversary Games le due staffette 4x100 che vedranno le squadre britanniche impegnate contro alcune delle migliori formazioni del mondo. Due anni fa il pubblico di casa celebrò il titolo mondiale della 4x100 maschile britannica davanti agli Stati Uniti con un quartetto formato da CJ Ujah, Adam Gemili, Danny Talbot e Nethaneel Mitchell Blake. Il team di casa schiererà due quartetti maschili contro Brasile, Giappone, Cina e Polonia.

Nella 4x100 femminile le campionesse europee della Gran Bretagna sfideranno la Giamaica, la Cina, la Polonia, il Brasile e l’Australia. Ai Mondiali di Londra 2017 il team britannico composto da Asha Phillip, Dina Asher Smith e Daryl Neita conquistò l’argento alle spalle degli Stati Uniti.

