Gli Hammers hanno preso l'attaccante francese per 40 milioni, superando il primato stabilito l'anno scorso con i 38 spesi per Felipe Anderson. Il tesoretto dei tedeschi.

di Alberto Casella - 18/07/2019 10:24 | aggiornato 18/07/2019 10:29

Non di soli Lukaku è fatto il mercato. Di fronte all'immobilismo di un club italiano, l'Inter, che sembra non riuscire a vedere alternative al belga nella sua corsa al sostituto di Mauro Icardi, un segnale importante arriva dalla Premier League: il West Ham ha annunciato l'arrivo di Sebastien Haller, punta francese che i nerazzurri conoscono bene, per 40 milioni di euro.

Meno della metà di quanto il Manchester United insista a chiedere per il suo recalcitrante centravanti, una valutazione e una fermezza nel ribadirla che aprono le porte a molti interrogativi. Intendiamoci, non è possibile paragonare il colosso francese - 1 gol alla Lazio nell'ultima Europa League - al gigante belga, ma i numeri qualcosa raccontano: 20 gol e 12 assist nelle 39 partite disputate la scorsa stagione fra Bundesliga e coppa europea per Haller, 14 e 2 in 41 match per Lukaku fra Premier e Champions.

Detto questo, se è vero che il Lilla valuta 40 milioni un prospetto promettente ma ancora acerbo come Rafael Leao (8 gol la stagione scorsa in 24 presenze in Ligue 1), è evidente che gli Hammers hanno messo a segno uno dei migliori colpi di questo calciomercato europeo, almeno dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Sebastien Haller, 25 anni, è il prototipo della punta moderna. Fisico possente, con i suoi 190 cm, ha il killer instinct e sa far salire la squadra, sa essere egoista ma capisce quando è più opportuno servire un compagno. Francese di nascita e di formazione calcistica (Auxerre), ha giocato in Olanda (Utrecht) e Germania e ha esperienza nelle coppe europee. Pellegrini lo ha voluto fortemente e, per accontentarlo, il West Ham ha speso quanto mai aveva fatto in passato: i 40 milioni del bonifico all'Eintracht Francoforte battono anche i 38 versati un anno fa a Lotito per Felipe Anderson.

Intanto l'Eintracht Francoforte gongola

Intanto il club tedesco, che anche grazie ai gol di Haller aveva raggiunto la semifinale di Europa League e fatto sudare il Chelsea di Sarri, ha accumulato un bel tesoretto: oltre ai 40 per Haller, infatti, ci sono anche i 60 milioni ricevuti dal Real Madrid per Luka Jovic. La vetrina europea è stata capitalizzata al massimo alla "borsa di Francoforte" e il club tedesco va avanti con la sua politica: scoprire giovani talenti e valorizzarli. La prossima scommessa si chiama Dejan Joveljic, stellina 19enne della Stella Rossa Belgrado, appena arrivato per 4 milioni, uno da un gol ogni 90 minuti fra campionato serbo e coppe, Champions League compresa.