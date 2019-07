Le tre neopromosse al lavoro per la prossima stagione. Tra affari fatti e trattative in via di definizione, ecco l'estate di rondinelle, salentini e scaligeri.

18/07/2019

I volti nuovi della Serie A 2019-20 si chiamano Brescia, Lecce ed Hellas Verona. Le rondinelle hanno vinto l'ultimo campionato di B chiudendo primi in classifica davanti ai giallorossi, mentre i veneti sono tornati nella massima serie grazie alla vittoria dei playoff. Le tre neopromosse dovranno ora puntare sul calciomercato per evitare l'immediata retrocessione, come accaduto lo scorso anno a Empoli e Frosinone.

A dire il vero i primi colpi sono già arrivati: il più oneroso lo ha fatto il Brescia, che per 5 milioni ha preso il portiere Jesse Joronen dal Copenhagen. Il terzo acquisto più caro nella storia del club dopo Toni e Caracciolo si è fatto già notare in Italia, avendo contribuito con le sue parate all'eliminazione dall'Atalanta dai preliminari di Europa League della passata stagione. Un bel biglietto da visita, considerando la rivalità tra le due società lombarde.

Sempre il Brescia ha definito l'interessante acquisto di Florian Ayé, esploso nell'ultima stagione al Clermont con 18 reti in 38 presenze. Ma a proposito di attaccanti è difficile non parlare di Gianluca Lapadula, sulla cui voglia di rivincita passerà una buona percentuale delle speranze salvezza del Lecce. Il suo centravanti il Verona già l'aveva, e in questa sessione di calciomercato si è limitato a riscattarlo dal Perugia: stiamo parlando di Samuel Di Carmine, autore di tre degli otto gol realizzati dagli scaligeri nei playoff (l'affare era comunque già definito da tempo, visto l'obbligo di riscatto inserito nella trattativa con gli umbri).

Samuel Di Carmine: il Verona l'ha riscattato dal Perugia per 2,5 milioni

Il calciomercato del Brescia

Acquisti: Joronen, p (Copenhagen, 5), Ayé, a (Clermont, 2).

Cessioni: Martinelli, c (svinc.), Boniotti, c (svinc.), Lancini, d (svinc.), Carillo, d (Genoa, fp), A. Rodriguez, a (Chievo, fp), S. Romagnoli, d (Empoli, fp).

Probabile formazione (4-3-1-2): JORONEN, Sabelli, Cistana, Gastaldello, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa (AYÉ), Donnarumma. Allenatore: Corini.

Obiettivi: Chancellor, d (Al Ahly), Tripladelli, d (Sassuolo), Bogdan, d (Livorno), A. Pinto, d (Sporting), Tomovic, d (Chievo), Giaccherini, c (Chievo), Stepinski, a (Chievo), Balotelli, a (svinc.), Kean, a (Juventus), Dalmau, a (Heracles), Maxi Lopez, a (svinc.).

Acquistati Joronen e Ayé, il terzo colpo del calciomercato del Brescia sarà Jhon Chancellor, difensore venezuelano apprezzato nell'ultima Copa America, prelevato dall'Al Ahly. Il classe '92 è arrivato ieri in Italia e sostituirà Simone Romagnoli, tornato all'Empoli.

Altri giocatori che potrebbero vestire la maglia delle rondinelle sono: Tripaldelli del Sassuolo, Bodgan del Livorno e André Pinto dello Sporting Lisbona. Su quest'ultimo l'interesse di Cellino è concreto, anche se i portoghesi vorrebbero cedere il giocatore in prestito secco, senza diritto di riscatto. Si guarda poi attentamente in casa Chievo per arrivare a Tomovic, Giaccherini e Stepinski (l'attaccante è però vicino alla Spal). Il sogno è Mario Balotelli, un'altra suggestione potrebbe essere l'arrivo in prestito di Kean dalla Juventus: trattative molto complicate, più facile arrivare a Dalmau dell'Heracles o allo svincolato Maxi Lopez.

Jesse Joronen, nuovo portiere del Brescia

Il calciomercato del Lecce

Acquisti: Pettinari, a (Crotone, fp), Benzar, d (FCSB, 2), Vera, d (Leones, 0.8), Shakov, c (Paok, 0), Gabriel, p (Perugia, 0), Lapadula, a (Genoa, p), Rossettini, d (Genoa).

Cessioni: Bovo, d (ritiro), Venuti, d (Fiorentina, fp), Tumminello, a (Atalanta, fp), Scavone, c (Parma, fp), Palombi, a (Lazio, fp), Marino, d (Venezia, 0), Di Matteo, d (Teramo, 0), Arrigoni, c (Teramo, 0)

Probabile formazione (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, SHAKOV; Mancosu; La Mantia, LAPADULA. Allenatore: Liverani.

Obiettivi: Venuti, d (Fiorentina), Tonelli, d (Napoli), Nagy, c (Bologna), Yilmaz, a (Besiktas), Ciano, a (Frosinone), Farias, a (Cagliari).

Sei gli acquisti del Lecce, su tutti quello già citato di Lapadula. Dal Genoa è arrivato anche Rossettini, a puntellare la difesa assieme ai nuovi Benzar e Vera. Pettinari è tornato dal Crotone dopo la fine del prestito, ma i calabresi stanno provando a riportarlo in rossoblù, stavolta a titolo definitivo. Chi tornerà in Puglia è invece Lorenzo Venuti: c'è l'accordo con la Fiorentina.

Sembra vicino anche Burak Yilmaz, corteggiato già da qualche tempo dal direttore sportivo Meluso. Il sogno per la difesa è rappresentato da Tonelli, mentre non arriverà Rogel, che ha scelto il Tolosa. Piacciono Ciano del Frosinone, Farias del Cagliari e Nagy del Bologna.

Il sogno del Lecce si chiama Burak Yilmaz

Il calciomercato del Verona

Acquisti: Bessa, c (Genoa, fp), Calvano, c (Padova, fp), Boldor, d (Foggia, fp), K. Cissé, a (Carpi, fp), Rrhamani, d (Dinamo Zagabria, 2), Radunovic, p (Atalanta, p), Badu, c (Udinese, p), Gunter, d (Genoa, p), Veloso, c (Genoa, 0).

Cessioni: Bianchetti, d (svinc.), Matos, c (Udinese, fp), Tozzo, p (Sampdoria, fp), Gustafson, c (Torino, fp), Colombatto, c (Cagliari, fp), Munari, c (Parma, fp), Ferrari, p (Siena, 0), Laribi, c (Empoli, p).

Probabile formazione (3-5-2): RADUNOVIC; RRAHMANI, Dawidowicz, BOCCHETTI; Faraoni, BADU, VELOSO, Zaccagni, Vitale; Di Carmine, Di Gaudio. Allenatore: JURIC.

Obiettivi: Reca, d (Atalanta), Lazovic, c (svinc.), Valzania, c (Atalanta), Verre, c (Sampdoria), Donnarumma, a (Brescia), Campana, a (Barcelona Guayaquil).

Tornati dai loro rispettivi prestiti, sarà difficile vedere Bessa, Calvano, Boldor e Cissé nella rosa della prossima stagione. Ne faranno invece parte i nuovi acquisti, Gunter e Veloso compresi: i due ex genoani non sono ancora stati ufficializzati dalla società, ma si stanno allenando con i nuovi compagni già da qualche giorno.

In entrata, sono nomi concreti quello dello svincolato Lazovic, già allenato da Juric, e del centrocampista della Sampdoria Valerio Verre. Si guarda in direzione Atalanta per Reca e Valzania, mentre per l'attacco il grande nome è quello di Alfredo Donnarumma, protagonista della promozione del Brescia. Dall'Ecuador si parla infine di un interessamento per il classe 2000 Leonardo Campana, attaccante del Barcelona Guayaquil: il suo profilo è stato proposto agli scaligeri e al momento è in fase di valutazione.