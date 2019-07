Il serbo ha iniziato quest'oggi la sua battaglia contro la leucemia acuta mieloide: lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale il Bologna, confermando che nonostante tutto l'allenatore resterà vicino alla squadra.

di Simone Cola - 18/07/2019 22:18 | aggiornato 18/07/2019 22:23

L'inizio ufficiale della Serie A si avvicina, il Bologna corre e suda nel ritiro di Castelrotto, in Trentino Alto Adige, ma certo non si può dire che questa sia una preparazione estiva normale per il club felsineo. Se da una parte i giocatori devono concentrarsi sulla preparazione atletica e tecnica, fondamentale per ben figurare nel corso della prossima stagione, dall'altra il pensiero è rivolto inevitabilmente a Sinisa Mihajlovic, il mister, un'assenza che fa rumore.

Il tecnico serbo, arrivato sulla panchina del Bologna a fine gennaio e capace di rivoltare letteralmente come un calzino una squadra in crisi, trascinandola a una comoda salvezza e restituendo entusiasmo a un ambiente depresso, deve affrontare la più dura delle battaglie: sabato scorso ha annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia, tre giorni dopo si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia.

Oggi il responso, comunicato dal club sul proprio sito ufficiale: gli esami effettuati presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola hanno evidenziato che si tratta di leucemia acuta prevalentemente mieloide, sempre nella giornata di oggi Mihajlovic ha iniziato la chemioterapia. Il Bologna lo aspetta fiducioso, sperando di poterlo riabbracciare in tempi brevi e in salute, come l'intero mondo del calcio.

Bologna, Mihajlovic inizia la cura ma resterà vicino alla squadra

A Bologna, un po' a sorpresa, Sinisa Mihajlovic aveva iniziato nel 2008 la sua carriera di allenatore dopo due stagioni spese a imparare il mestiere come vice di Roberto Mancini all'Inter, la squadra in cui aveva concluso la carriera nel 2006 a 37 anni. È cominciata proprio con i colori rossoblù una carriera di tutto rispetto, che lo ha visto guidare nell'ordine Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Le ultime due esperienze poco fortunate sembravano avere oscurato la sua stella, che però è tornata a brillare a metà dello scorso campionato.

Arrivato in corsa sulla panchina del Bologna per sostituire Filippo Inzaghi, pur trovando una situazione prossima al disastro Mihajlovic ha saputo ritrovare il gruppo e sfruttare al meglio i rinforzi che la società gli ha messo a disposizione. I felsinei sono letteralmente rinati, piazzandosi addirittura decimi dopo aver conquistato 30 punti in 17 partite, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Un capolavoro, quello del tecnico serbo, che aveva portato a numerosi discorsi sul suo futuro, spazzati via dall'annuncio del rinnovo con il club di Joey Saputo a cui, purtroppo, è seguito pochi giorni più tardi quello della malattia.

Fin da subito il Bologna ha detto di avere le idee estremamente chiare sul futuro: Sinisa Mihajlovic è e resta l'allenatore della squadra, il club lo aspetterà con fiducia e non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di affidarsi a qualcun altro. Fino a quando non si sarà ristabilito - sul buon esito delle cure nessuno vuole avere dubbi - il tecnico serbo seguirà i giocatori a distanza, comunicando con lo staff e con il fidato vice Miroslav Tanjga, già con lui nelle precedenti esperienze alla guida della Serbia e del Torino.

Per quanto riguarda le conferenze stampa, invece, fino al ritorno di Mihajlovic saranno appannaggio di un altro uomo di fiducia del tecnico serbo, Emilio De Leo, collaboratore tecnico specializzato nella tattica: una scelta legata alla scarsa padronanza della lingua italiana da parte di Tanjga.