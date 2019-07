E non è certo finita, perché subito dopo aver perso i titoli di coppia di SmackDown a Extreme Rules, Daniel Bryan ha lasciato capire di avere ambizioni ancora più alte e che questa sera farà un annuncio che cambierà la sua carriera. Tanta carne al fuoco in questa prima puntata del brand blu orientata verso Summerslam e molti altri i temi che saranno affrontati.

Shinsuke Nakamura ha poi tolto l'Intercontinental Championship a Finn Balor, che ieri è stato attaccato anche da Bray Watt, tornato a farsi vedere finalmente sul ring. Gran parte dell'attenzione è rivolta ovviamente alla situazione tra Kevin Owens e Shane McMahon: proprio per via di questa faida, il figlio di Vince ha deciso di convocare una riunione per ascoltare le lamentele delle varie superstar.

In questo roster non è cambiato il titolo principale, Kofi Kingston è riuscito a mantenere la cintura WWE nel brand blu, evitando che Samoa Joe potesse portarsela nello spettacolo del lunedì.

Riunione organizzata dal figlio di Vince per ascoltare eventuali critiche degli atleti. E The News DB è pronto per un grande annuncio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK