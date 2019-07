In una classifica ristretta, l'estone e la Toyota hanno vinto tre volte, una in più di Ogier con la Citroen e Neuville su Hyundai. Ott non è regolare, ma molto più aggressivo di Sébastien e Thierry.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 17/07/2019 14:42 | aggiornato 17/07/2019 16:47

Il leader di classifica del WRC, regolare e costante non lo è stato. Ott Tanak, estone biondo e fisicato, ha messo in strada doti di aggressività e coraggio, compiendo - però - errori incredibili. Dalla sua, il pilota motorizzato Toyota, ha un talento innato, la testa dura (Ott non si arrenderà mai, lo ha pure detto) un copilota coi fiocchi e la squadra, preparata ed esperta. I disguidi vissuti in Corsica, lo smarrimento argentino e lo sbaglio nella Power Stage sarda, non hanno condannato Tanak. Le tre vittorie, più di tutti, lo pongono in vetta alla graduatoria.

Non distante. un secondo piazzato Ogier. Quattro i punti di ritardo del francese Citroen, in un equipaggio completamente transalpino. Se Ott può contare sul connazionale Jarveoja, Sébastien vede seduto al suo fianco il fido Julien Ingrassia. Difficile dire chi sia il miglior navigatore tra i due. Nel computo dei risultati, i "galletti" hanno patito molto nel rally di Sardegna, prima della pausa. Rompere l'auto in mezzo a pecore e nessun pastore pronto ad aiutarli, sta pesando sui calcoli di classifica.

In quanto a grinta e capacità, Neuville non avrebbe nulla da invidiare a nessun rivale. I problemi del belga sono arrivati negli ultimi round. Ritiratosi in Cile, Thierry è stato anche fortunato. Lo spaventoso capottamento causato da una traiettoria ardita, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori del semplice ritiro rimediato. Perché la Hyundai ufficiale è sempre - o quasi - andata a podio nel WRC 2019, con ben due vittorie ottenute. Proprio come Ogier, meno di Tanak.

Sébastien Ogier, due vittorie nel WRC di quest'anno

WRC 2019, il bilancio di metà cammino: Tanak ha il passo più lungo della gamba, Ogier fa bene i calcoli, Neuville terzo incomodo... scomodo

Ott è un animale da gara. Non fatevi confondere dai capelli biondi, accompagnati dagli occhi azzurri. Tanak è tutto fuorché angelico, se parliamo di guida al limite. Il trentunenne estone è freddo nel paddock, caldissimo al volante. Per lui, quella 2019 è la grande occasione: dopo campionati buonissimi ma non ottimi, i due terzi posti finali - datati 2017 e 2018 - potrebbero essere dimenticati in fretta, applicando la tabella numero 1 dopo l'Australia.

Ott sa bene che ogni passo sarà fondamentale, evitando l'eccessiva irruenza che gli rovinò le stagioni passate. Gli è successo ancora un paio di volte, complice un pizzico di sfortuna. In condizioni per lui congeniali, il nordico è imbattibile: nel rally di Svezia, chi l'ha visto? La neve copriva tutto, ma il navigatore Jarveoja ha saputo togliere il proprio pilota da ghiaccio e labirinti bianchi. Sorprendenti i successi di Cile e Portogallo, su fondi polverosi. In entrambi i casi, Tanak è rimasto "tranquillo", pensando solo a gareggiare, approfittando dei disguidi altrui.

Senza gli errori di Corsica, Argentina e Sardegna, Ott e la Toyota sarebbero - davvero - lanciati verso il mondiale. Con i "se" ed i "ma" non si collezionano coppe e trofei, se lo chiedete ad Ogier, ve lo confermerà. Ai tempi di Wolkswagen e Ford, il francese non cercava alibi o pretesto alcuno: se vinceva, tutto bene. Quando non ci riusciva, elaborava i dati nella propria testa, pensando alla tappa successiva. Ecco perché l'alfiere Citroen è ancora in corsa per il titolo: malgrado le sfighe di Svezia e Sardegna, Sébastien ha in testa una calcolatrice ben precisa.

Tanti i punti da assegnare, i suoi attacchi arriveranno già in Finlandia. Non essendoci neve (forse, chissà) su un eventuale fondo asciutto, Ogier tirerà fuori i suoi tanti assi nella, anzi, nella maniche. Presa confidenza con la C3 ufficiale, ogni cosa è ora possibile. Rotture a parte, non preventivabili. Come non prevedibile è stato il big crash di Neuville in Sudamerica. Uscito leggermente dal tracciato in terra, messa una ruota su un masso invisibile, ecco il mega ribaltone della Hyundai, comunque in grado di contenere integri abitacolo e corridori. A Thierry la terza posizione di classifica sta scomoda, dopo tanti secondi posti finali. Il belga vuole vincere. Lo ha dichiarato, ci proverà.

Thierry Neuville, due vittorie WRC 2019 con la Hyundai ufficiale

Evans, quarto ed apparentemente fuori da giochi: Elfyn, Suninen, Meeke e Mikkelsen le mine vaganti. Dani Sordo è tornato a... cantare

Tutti forti, forse non completi. Evans è velocissimo, ma sbaglia parecchio. Elfyn è britannico, ha stoffa da vendere, però deve ancora maturare. Andare in panico nei momenti più scabrosi è ciò che contraddistingue un rallista vincente da uno... promettente. Evans promette bene, vedremo se manterrà. Nel frattempo, due ritiri e varie penalizzazioni sono troppe per ambire a posizioni da primato.

Suninen è un passista, che può cambiare marcia nei luoghi giusti. Belle le prestazioni del finlandese in Portogallo e Sardegna, teoricamente posti a lui non favorevoli. La Ford Fiesta di Teemu fa il paio con quella di Evans; vetture competitive, ma non su tutti i fondi. Sarebbero più complete le Toyota e Hyundai condotte da Meeke e Mikkelsen, con troppi ritiri da contare sul cammino sinora percorso.

Kris è l'asso di Oltremanica non espresso, Andreas il "bello" del WRC 2019. Per entrambi, due reputazioni buone, anche se il discorso legato alle vittorie resta ancora lontano. Lontanissimo era l'ultimo successo in carriera del veterano Sordo, spagnolo che in Sardegna è tornato sul gradino più alto. Sull'isola, Dani ha messo in campo tutto il proprio repertorio, dimostrando di poter ancora interpretare un ruolo da protagonista.

In Sardegna, Dani Sordo è tornato al successo nel WRC dopo 6 lunghi anni

WRC 2019, la classifica piloti dopo otto tappe