Dopo la Curva Est e la Gradinata Nord, tocca al settore dei tifosi ferraresi. Si ipotizza la falsità dei certificati di collaudo.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 17/07/2019 15:39 | aggiornato 17/07/2019 15:44

Non c'è pace al "Paolo Mazza" di Ferrara. Lo stadio della Spal deve fare i conti con il sequestro del terzo settore dopo Curva Est e Gradinata Nord. Su mandato della Procura di Ferrara, la Guardia di Finanza ha chiuso anche la Curva Ovest, storica casa dei tifosi emiliani. Le motivazioni alla base del provvedimento sono le stesse delle precedenti disposizioni, relative alle altre zone dell'impianto.

Bisognerà dunque svolgere nuove indagini di carattere tecnico per verificare eventuali anomalie strutturali, riconducibili ai lavori di ampliamento della capienza fino a 16mila posti che sono stati effettuati nel 2018, per fare in modo che il club continuasse a militare in Serie A con tutti i parametri della struttura in regola. Lavori che, stando agli ultimi sviluppi, non sarebbero a norma e metterebbero a rischio gli spettatori stessi.

Sarebbero emerse criticità importanti in relazione alla procedura di montaggio dei settori, oltre al mancato rispetto di diversi parametri relativi all'antisismica. Dalle prime valutazioni, la Curva Ovest presenterebbe un abbassamento residuo allo scarico che risulta superiore rispetto a quello teoricamente previsto. Com'è stato possibile, dunque, portare a termine le operazioni con problemi strutturali di questa portata? L'ipotesi è quella della falsità dei certificati di collaudo, che al contrario avrebbero attestato la conformità dell'impianto a tutte le normative vigenti.

Stadio della Spal, la Guardia di Finanza sequestra anche la Curva Ovest

Stadio della Spal, sequestrata anche la Curva Ovest

Il sequestro della Curva Ovest si aggiunge a quello di Curva Est e Gradinata Nord. Saranno i settori interessati dalle nuove perizie che partiranno giovedì 18 luglio e che dureranno fino al termine del mese. La Procura di Ferrara farà le sue valutazioni nel corso delle prossime settimane, in modo da raccogliere elementi sufficienti per disporre il dissequestro o meno. Nel frattempo, la Spal ha sospeso la campagna abbonamenti.

La Guardia di Finanza, attraverso un comunicato, ha annunciato il sequestro del terzo settore del "Paolo Mazza":

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara sta eseguendo un provvedimento di sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica avente a oggetto i lavori di adeguamento alla Curva Ovest dello Stadio Comunale "Paolo Mazza", nell'ambito di indagini finalizzate ad accertare presunte anomalie strutturali relative ai lavori di ampliamento effettuati nel 2018 (lavori attestati come conformi al progetto e come rispettosi della normativa antisismica attraverso l'emissione di certificati di collaudo, di cui, tuttavia, è stata ipotizzata la falsità). [...] I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti di altre quattro persone indagate titolari di imprese esecutrici dei lavori, della direzione dei lavori e del collaudatore, sono il falso ideologico e la frode in pubbliche forniture.

La Spal e il Comune di Ferrara si sono dichiarati parti lese. L'amministrazione comunale ha lavorato d'intesa con il club, diramando un comunicato congiunto:

In relazione al provvedimento di sequestro di Gradinata e Curva Est avvenuto lunedì 8 luglio e all’ulteriore sequestro di Curva Ovest notificato in data odierna, Amministrazione Comunale e S.P.A.L. srl auspicano che l’iter stabilito dalla Procura di Ferrara nella giornata di ieri sia portato a termine nei tempi previsti.