Il portiere spagnolo si presenta e ricorda un episodio che lo ha coinvolto con il numero 10 del Barcellona in Spagna: "Fa parte del passato, importante non andare oltre il calcio".

di Luca Guerra - 17/07/2019 10:07 | aggiornato 17/07/2019 11:12

Lo attende un compito scomodo. Far dimenticare la serie di portieri stranieri che negli ultimi anni non hanno affatto convinto in maglia giallorossa. Da Goicoechea a Stekelenburg, fino a Julio Sergio e Artur passando per Lobont e Olsen. Pau Lopez ha parlato senza paura nella sua prima conferenza ufficiale da numero 1 della Roma. Il 24enne spagnolo si è presentato alla piazza, senza paura e con tanta determinazione.

Nelle sue parole, il portiere arrivato per 23 milioni di euro più bonus ha espresso consapevolezza dei propri mezzi e grande rispetto per la sfida che lo attende. A Roma Pau Lopez ci arriva forte del ruolo dei terzo nella nazionale spagnola, alle spalle di De Gea e Kepa, e dei 10 clean sheets totalizzati nell'ultima stagione in 33 partite di Liga, parando anche un calcio di rigore. Lo ha voluto fortemente il nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, come svelato in sede di presentazione dal ds Gianluca Petrachi.

La porta imbattuta non è certo una novità nella carriera di Pau Lopez: su 155 partite giocate tra i pro, il portiere spagnolo non ha subito gol in 46 partite. Nella sua presentazione a Trigoria, lo spagnolo ha respinto ogni paragone con illustri colleghi del passato e ribadito un concetto: nella Capitale non si sente certo di passaggio. Un'esperienza da affrontare con coraggio e un pizzico di sfrontatezza, in una città che vive anche dell'eterno duello con la Lazio. Una tensione sportiva che Pau Lopez ha affrontato a Barcellona ai tempi dell'Espanyol, esperienza archiviata con 78 presenze tra il 2014 e il 2018, intervallate dal passaggio al Tottenham:

Quando si è giovani e si cresce nell’Espanyol si cresce con la rivalità con il Barcellona. I derby sono partite importanti, è importante anche non andare oltre il calcio.

Roma, Pau Lopez in scena con la maglia del Betis contro il Real Madrid

Roma, Pau Lopez senza paura: "Il litigio con Messi? Mi sono pentito"

Nella Roma che sta nascendo sotto la guida di Paulo Fonseca, Pau Lopez sarà a capo di una difesa ringiovanita, che ha perso Manolas dopo la cessione al Napoli e attende l'arrivo di Mancini dall'Atalanta. Per giocare nella Capitale, il portiere ex Betis ha anche deciso di rinunciare a una parte dell'ingaggio. Nei video che ne hanno accompagnato lo studio dei tifosi giallorossi nei giorni in cui lo spagnolo stava firmando per la Roma, spicca un filmato risalente al 18 dicembre 2016. Barcellona-Espanyol 4-1, si gioca al Camp Nou. In un'azione d'attacco blaugrana, Pau e Lionel Messi vanno a contatto. Nella foga, il portiere rifila un pestone al numero 10 argentino, che di tutta risposta cerca il contatto a muso duro con l'avversario ed è addirittura Luis Suarez a fare da paciere. Episodio ormai alle spalle:

Di quel litigio con Messi mi sono pentito, ma i derby sono partite importanti, calde anche per la gente, partite speciali

Dopo le stagioni in Liga e Premier League, Pau Lopez è pronto a sfidare il campionato italiano. Per giocare nella Capitale, il portiere ex Betis ha anche deciso di rinunciare a una parte dell'ingaggio. Non dovrà mettere da parte, invece, la grinta e il carisma che ha saputo dimostrare negli anni in Spagna. Doti che gli torneranno utili, in particolare nei sentiti incroci contro la Lazio. Storie di derby, che Lopez ha già affrontato in carriera, seppur ad altre latitudini. Senza paura. Quello che Fonseca chiede alla nuova Roma che sta nascendo.