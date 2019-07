L'esterno turco ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Roma TV.

di Redazione Fox Sports - 17/07/2019 15:28 | aggiornato 17/07/2019 16:32

Ha tutta l'intenzione di riscattarsi dopo un'annata trascorsa più in infermeria che in campo. Cengiz Under vuole riprendersi la Roma e stupire il suo nuovo allenatore Paulo Fonseca. Ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso, il turco ha dichiarato:

Il mister ha mandato dei messaggi importanti alla squadra fin dal primo giorno in cui è arrivato. Ha molta grinta, assomiglia molto a Di Francesco perché tutti e due vengono agli allenamenti con molta rabbia e la trasmettono. Come DiFra parla molto ai giocatori dicendo come comportarsi in campo. Questo per noi è molto importante. Credo che così facendo inizieremo bene il campionato, perché dopo ogni sessione di allenamento ci parliamo e lo analizziamo. E questo ci permette di stampare bene in mente gli schemi e farci trovare preparati

Under ha proseguito:

Credo che Fonseca porterà a termine il suo lavoro e spero noi insieme a lui. Gli allenamenti sono davvero molto faticosi, ma naturalmente la preparazione deve essere così e noi ci siamo abituati. Lavorando sempre di più ogni giorno possiamo crescere. Certamente è faticoso, ma dopo aver fatto una bella stagione capisci l’importanza di tutto questo. Dopo ogni sessione vai a casa e cerchi il letto per sdraiarti. Io mi stanco molto ma non mi arrendo e continueró a lavorare al meglio

Sugli obiettivi stagionali:

Mi auguro che questa stagione sia ottima per noi, abbiamo davvero dei giocatori di valore. Abbiamo giocatori davvero giovani e altri con grande esperienza, riusciremo ad amalgamarci bene. Mi auguro che questa stagione vada bene, penso che raggiungeremo la Champions perché la Roma merita di starci

Infine parla di se stesso: