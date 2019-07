C'era anche Mino Raiola insieme a Matthijs de Ligt, nuovo difensore della Juventus arrivato dall'Ajax per circa 75 milioni di euro e pronto a firmare un contratto quinquennale a 7,5 milioni a stagione più bonus (potrà arrivare a un massimo di 12 milioni).

Proprio il procuratore italiano è stato intercettato dai cronisti presenti e ha dichiarato:

Nella scelta di de Ligt è stato decisivo il progetto sportivo. Se de Ligt era vicino al Barcellona? Avete scritto tante cazzate che neanche Walt Disney. Non è una questione di volerlo di più. Per un difensore venire in Italia è importante. Non è stata una chiacchierata di un giorno. Deve diventare il giocatore più forte al mondo, era una tappa necessaria. Tra i giovani sicuramente è il numero uno, lui è come Nedved, forse oltre, per mentalità e come Zlatan per ambizione. Ha tutto